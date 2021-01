Può succedere a tutti quanti, anche ai migliori chef. Stiamo cucinando la pasta, una zuppa o il sugo e cade troppo sale. Il piatto è rovinato? No, non bisogna temere, perché se si versa troppo sale quando si cucina ecco cosa si può usare come rimedio. E a dir la verità è più di un rimedio, sono vari rimedi da usare in casi specifici. Quindi carta e penna, e segniamo questi facili rimedi, che l’errore potrebbe essere dietro l’angolo, purtroppo.

Partiamo allora dal rimedio numero uno. Se ad esempio abbiamo messo troppo sale nell’acqua della pasta quello che si può fare è semplicemente aggiungere altra acqua. Questo metodo si può usare anche se si stanno facendo ad esempio delle verdure al vapore ed è caduto troppo sale.

La patata cruda

Strano, ma vero. Se si versa troppo sale quando si cucina si può usare una patata cruda. Ad esempio se si sta cucinando un brodo, una zuppa o un passato di verdure ed è caduto troppo sale, si può aggiungere una patata cruda sbucciata in pentola. Questa infatti andrà ad assorbire il sale in eccesso.

Lo zucchero

Si può lavorare anche sugli opposti. Infatti se si mette troppo sale, si può aggiungere dello zucchero. Questo però non va messo nella pentola e lasciato lì. Infatti bisogna mettere un po’ di zucchero su un cucchiaino e lasciarlo in immersione per qualche secondo. Dopo poco sarà possibile rimuoverlo dalla pentola o dalla padella.

Il pane vecchio

Se si è in possesso di pane vecchio allora si può usare anche quello. Infatti si può immergere nella pentola o nella padella e questo andrà ad assorbire tutto il sale in eccesso. Ecco cosa usare come rimedio quindi se si salano un po’ troppo le nostre pietanze.

