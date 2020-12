Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Pulire il pavimento di casa può sembrare un gioco da ragazzi, ma in realtà non è proprio così. Ci sono infatti delle semplici accortezze che bisogna mettere in atto per evitare di avere un pavimento di casa sporco e rovinato. Ecco gli errori da non fare quando si pulisce il pavimento di casa.

Occhio al materiale

Il pavimento può essere di vari materiali come ad esempio di marmo, di legno o di piastrelle. Ognuno di questi materiali ha bisogno di una cura specifica quando si pulisce. Ad esempio se si possiede un pavimento di legno, non sarà possibile lavarlo con un detergente qualsiasi, ma bisogna usare quello specifico per il legno. In questo modo si evita di rovinare il parquet. Stessa cosa vale per il pavimento in marmo che andrà lavato con dei prodotti ad hoc.

Gli errori da non fare quando si pulisce il pavimento di casa

Non è però solo importante soffermarsi sulla scelta del detergente a seconda del tipo di pavimento che si ha in casa. Altra cosa su cui bisogna porre attenzione è lo straccio. Quando si pulisce il pavimento di casa si usa spesso e volentieri il mocio. Ma il mocio qualcuno lo pulisce? Forse si, forse no. Fatto sta che anche il mocio deve essere lavato, perché sennò la prossima volta che si pulisce casa si spargeranno i batteri raccolti la volta precedente. Per pulire il mocio il procedimento è veramente semplice: infatti basta inserirlo in lavatrice e seguire le indicazioni sull’etichetta.

Se invece non si usa il mocio, ma si usa un semplice straccio, dovremo lavare anche questo in lavatrice. La pulizia del pavimento con lo straccio può risultare più complessa e dura, ma sicuramente il pavimento sarà più pulito e disinfettato, poiché lo straccio è possibile lavarlo in lavatrice anche a 90 gradi.

Approfondimento

Quante volte a settimana andrebbe pulito il pavimento?