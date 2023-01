I 10 piatti più ricercati su Google dagli italiani: sembra incredibile ma tutti sono impazziti per questa ricetta

Scopri quali sono stati i piatti più amati dagli italiani nel 2022! Con questo articolo, ti immergerai in un viaggio alla scoperta dei sapori e delle tradizioni del Bel Paese. Continua a leggere per saperne di più!

La cucina italiana è una della più famose in tutto il Mondo, soprattutto per la sua varietà e per la qualità degli ingredienti utilizzati. Gli italiani, in particolare, ne vanno molto fieri e la considerano una parte importante della loro cultura e tradizione. Ciò è dimostrato anche dalle svariate ricerche che, ogni giorno, vengono effettuate sui vari motori online, come, ad esempio, Google.

Quest’ultimo, alla fine di ogni anno, rende pubbliche le parole più ricercate sul suo portale, suddividendole per regione geografica e per categoria. In tutto il 2022, ad esempio, nella categoria che possiamo definire “ricette e cucina”, le ricerche degli italiani mostrano alcune tendenze piuttosto interessanti. Infatti, tra i 10 piatti più ricercati su Google, oltre alle classiche ricette tradizionali, come la pasta all’amatriciana o la panzanella, troviamo dolci, cocktail e persino piatti tipici di altri Paesi. Vediamoli insieme!

Ecco i dolci stranieri più gettonati e amati dagli italiani

Per quanto riguarda i dolci, oltre all’intramontabile torta al cioccolato, una ricetta che balza subito all’occhio è il banana bread, o “pane alla banana”, che è tipico degli Stati Uniti d’America. Si tratta di una ricetta molto povera, inventata nel periodo della grande depressione, quando le casalinghe decisero di utilizzare le banane troppo mature per ricavarne del pane.

Un’altra ricetta, questa volta proveniente dalla cucina spagnola e latino-americana, è quella dei churros. Questi ultimi non sono altro che dei bastoncini di pasta, realizzati con farina, sale e acqua, che vengono poi fritti e cosparsi di zucchero. Gli italiani sono letteralmente impazziti per i churros, tant’è vero che ormai si vendono ovunque, sia nei locali che nelle bancarelle durante le fiere o le sagre.

Come dicevamo, sono semplicissimi da realizzare e non contemplano l’utilizzo di molti ingredienti. Infatti, per prepararli è sufficiente portare a bollore dell’acqua salata e aggiungere, poco per volta, della farina setacciata. Una volta mescolato il tutto, e ottenuto un composto compatto e omogeneo, non ci resta che raffreddarlo e versarlo in una churrera, ossia lo strumento adatto a creare i churros. A questo punto, basterà scaldare dell’olio di semi e friggere le strisce di impasto fin quando non saranno ben dorati.

Tra i 10 piatti più ricercati su Google troviamo anche cocktail e alcune ricette tipiche dell’estate

Un’altra tendenza molto interessante, come detto pocanzi, è quella dei cocktail, segno che il 2022 è stato, nell’immaginario collettivo, l’anno della ripartenza dopo la pandemia. Infatti, nella classifica dei 10 piatti più ricercati troviamo anche il Moscow Mule e il Sex on the Beach, che, probabilmente, sono stati i cocktail più serviti durante le feste e gli aperitivi organizzati nel corso dell’anno.

Concludono questa speciale classifica alcune preparazioni tipicamente estive come la pasta fredda, la crema caffè e le pesche sciroppate. Queste ultime rientrano nella categoria delle conserve, che le nonne preparavano durante la bella stagione, in vista dell’inverno, quando le pesche non erano più disponibili.