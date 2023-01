I 1.000 look di Maria De Filippi, quando la tuta sportiva fa tendenza

Maria De Filippi, conduttrice televisiva, famosa per i suoi interventi, sempre sensati e puntuali, ma non solo. La De Filippi sa essere contemporaneamente moderna, sportiva ed anche elegantissima. I suoi numerosi cambio look raccontano la donna dinamica che è. Nel seguente articolo scopriremo abbinamenti e i vestiti esclusivi di Maria De Filippi che fanno moda.

L’indiscussa regina di canale 5, con all’attivo ben tre programmi televisivi non passa mai inosservata. Precisa e competente nel suo lavoro, sempre a stretto contatto con i giovani, ma anche in perfetta forma fisica. È risaputo infatti, che la conduttrice sia un’amante dello sport. Una sessantenne dinamica, che cura l’alimentazione e ama giocare a tennis e praticare crossfit. A dare sfoggio al fisico tonico sono i mille look di Maria De Filippi. Un’inconsapevole influencer di moda che riesce a valorizzare anche il capo più semplice.

Dal tacco alle scarpe da ginnastica, ecco la conduzione di C’è posta per te, Amici e Uomini e donne

Amata dal pubblico di ogni età, Maria De Filippi si propone in vesti sempre nuove. Gli outfit sfoggiati durante le puntate del programma C’è posta per te sono elegantissimi. Una De Filippi femminile, raffinata e seducente, il sabato sera non rinuncia mai tacchi a spillo altissimi e abito a tubino.

Durante le puntate pomeridiane di Amici è accompagnata dalla comodità di un jeans o un leggins. Nella maggioranza dei casi, indossa scarpe o stivaletti con tacco medio. Senza rinunciare mai all’eleganza di una camicetta o di un tailleur, propone in questo caso un look molto semplice. Ma è in occasione del programma televisivo Uomini e donne che propone un abbigliamento non convenzionale. Il programma registrato la sera, e poi messo in onda nel primissimo pomeriggio. I protagonisti di Uomini e Donne sono appunto uomini e donne eleganti e appariscenti.

I mille look di Maria De Filippi, quando la tuta sportiva fa tendenza

Nel corso delle puntate del programma Uomini e donne, la conduttrice esprime la donna moderna e sportiva che in realtà è. Seduta sugli scalini dello studio gestisce la situazione senza mai diventare protagonista della puntata. Ogni pomeriggio Maria De Filippi entra nelle case degli italiani con semplicità e leggerezza. Il suo modo diretto di porsi e l’abbigliamento inusuale, la rende più vicina al suo pubblico. Parliamo di outfit giornalieri, sportivi e senza fronzoli. Durante la conduzione di Uomini e donne la De Filippi è solita indossare scarpe comode, in genere da ginnastica. Pantaloni o jeans comodi e felpe o camice felpate.

Ma proprio nelle ultime puntate ha proposto un look nuovo e inaspettato. Con Maria De Filippi la tuta sportiva fa tendenza. Una tuta semplice e comoda, senza aderenze e dalle tinte scure. Un capo utilizzato dalle donne per stare comode tutti i giorni in casa, palestra ed ora anche per uscire. Infatti Maria De Filippi ci mostra praticamente come la tuta sportiva diventa un abito di tendenza. Non solo per vivere in casa o in palestra, ma adatto anche per uscire e condurre addirittura una trasmissione.