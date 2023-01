Cos’è il gender reveal per bambini e che differenza c’è con il baby shower

Il genere reveal è una nuova moda che sta prendendo piede fra le coppie in attesa della cicogna. È il momento topico in cui viene svelato se nascituro sarà maschietto o femminuccia. In questa occasione vengono allestiti party e festeggiamenti. Attenzione, però, a non confonderlo con il baby shower. Scopriremo fra poco le differenze e alcune idee per la sorpresa del gender reveal

Solitamente il baby shower è un momento in cui la futura mamma si incontra con amiche e parenti. È l’occasione in cui queste ultime si ritrovano per consegnare dei doni alla gestante. Inoltre, si scambiano consigli sull’esperienza del parto. Si tratta di un evento a partecipazione femminile e la festeggiata è esclusivamente la mamma in dolce attesa.

Il gender reveal è invece un momento che riguarda la coppia di futuri genitori. Vengono creati spesso giochi o scenette particolari per rendere il momento della “scoperta” ancora più emozionante o divertente.

Cos’è il gender reveal per bambini e come e quando si organizza

Per quanto riguarda le tempistiche bisognerà attendere almeno la ventesima settimana di gravidanza in modo che sia già certo il sesso del nascituro. Si può scegliere se la sorpresa sarà unicamente per amici e parenti oppure anche per futuro papà o addirittura per entrambi i genitori. In quest’ultimo caso si dovrà chiedere al ginecologo di non svelare l’informazione sul sesso del bambino al momento dell’ecografia. Dovrà, invece scriverlo su un foglio inserendolo in una busta chiusa.

5 idee per organicamente la festa del gender reveal fantastica

Molto spesso vengono utilizzati dei palloncini opachi riempiti di coriandoli azzurri o rosa a seconda che si tratti di una femmina o di un maschio. Oppure si chiede a una pasticceria di preparare pasticcini o una torta con ripieno di crema rosa o blu. Vediamo, però, qualche alternativa originale.

Il gioco delle freccette

Si allestisce un pannello in cartone o cartongesso preferibilmente all’aperto e si riempiono dei palloncini dorati con vernice bianca, tranne uno, che conterrà vernice rosa o azzurra. Si gonfiano i palloncini e si chiudono. La parte della chiusura verrà poi attaccata al pannello con una puntina.

Ora amici e parenti potranno divertirsi a puntare con le freccette i diversi palloncini. Si continua fino a quando non si colpirà quello con la vernice colorata che rileverà se maschio o femmina.

Sorpresa per il papà

In questo caso la mamma viene letteralmente impacchettata con nastri da regalo. Al papà spetterà il compito di togliere tutto il nastro che avvolge il pancione. La mamma avrà disegnato sulla maglietta bianca che indosserà una scritta in rosa o azzurro. Preparate tanti fazzolettini, la commozione sarà inevitabile.

L’artista della sabbia: la sand art

In questo caso si organizza una cena o un momento conviviale con amici e parenti. Si potrà ingaggiare un artista di San art che, con uno schermo retroilluminato e della sabbia, illustrerà delle storie creando immagini con la sabbia. Dopo il racconto a immagini della storia della coppia un getto di sabbia colorata rivelerà se nascerà un lui o una lei.

Ecco cos’è il gender reveal per bambini.