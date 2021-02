Una volta ogni due mesi ci troviamo di fronte al problema di dover pagare le bollette delle utenze domestiche. Un problema di tempo e di disagio se si pensa alla fila che bisogna fare, ma una soluzione rapida è possibile. Vediamo allora quel è il modo più veloce e sicuro di pagare le bollette di luce, acqua e gas.

Recarsi all’ufficio postale o alla banca

Andare alle Poste o alla banca per pagare le utenze domestiche significa a volte dover attendere del tempo, a causa della molteplicità dei servizi che l’ufficio offre e il gran numero di persone che usufruisce di questi.

La cosa migliore sarebbe di creare l’addebito diretto delle fatture sul conto corrente. Il vantaggio è di avere il pagamento registrato, così che in caso di contestazione si possa recuperare la transazione.

Qual è il modo più veloce e sicuro per pagare le bollette di luce acqua e gas?

In altri casi può essere utile anche il telefono. Un sistema alternativo è di pagare attraverso lo smartphone. Lo si fa grazie a qualche applicazione dedicata ai pagamenti on line. Il vantaggio è che non bisogna spostarsi di casa, si può pagare quando si vuole e si paga velocemente. Inoltre è un pagamento elettronico, quindi non richiede denaro contante.

Come si paga con le app

Fra le app più diffuse abbiamo: Satispay, Google Pay, PayPal ecc. In genere sui bollettini di pagamento c’è il codice a barre oppure il codice QR a forma di quadrato. Si seleziona dall’app quale tipo di pagamento si vuole effettuare, si inquadra il codice e si paga. Poche operazioni che si possono fare comodamente da casa.

Sicurezza con le app

Le app sono coperte dalle più avanzate tecnologie. Inoltre alcune non utilizzano i dati delle carte di credito, ma il semplice IBAN del conto bancario, senza conservare dati sensibili. La transazione avviene come se si andasse direttamente in banca a pagare.

Come cercare un pagamento effettuato

Pagare con app dà la possibilità di recuperare in ogni momento la ricevuta del pagamento effettuato. La si scarica e dallo stesso telefono la si può inviare al gestore in caso di contestazione. Ciò che in passato richiedeva uno o due giorni ora si fa con pochi clic.

Portiamo anche la nostra attenzione su alcune bollette che non vanno pagate subito.