Le clip per documenti sono quelle pinze composte da due asticelle in metallo e una parte centrale nera. Questi strumenti sono appositamente creati per tenere insieme gli spessi plichi di carta spesso presenti negli uffici. Tuttavia i suoi usi possono essere infinitamente di più e aiutarci seriamente in qualche piccolo problema di tutti i giorni. Scopriamo gli usi intelligenti delle clip per documenti per semplificare la vita quotidiana.

Appendere e chiudere

Queste clip nascono proprio per tenere stretti e chiudere assieme molti fogli. Al di fuori dell’ufficio quindi possiamo usarle per chiudere i pacchetti di cibo aperti, ma anche quelli che contengono creme, polveri o oggetti. Se i pacchetti di cibo sono da tenere in frigo possiamo anche recuperare un sacco di spazio. Invece di chiudere solo il pacchetto dobbiamo anche appenderlo. Poniamo quindi la pinza sopra a un’asta di un ripiano a griglia e nel ripiano sottostante posizioniamo il pacchetto. Ora apriamo la clip e richiudiamola prendendo sia l’asta sia il pacchetto.

Queste clip sono anche utilissime per appendere. Se dobbiamo scrivere su un calendario o un foglio bianco pinziamolo nella clip e appendiamolo usando le loro asticelle. Il risultato sarà molto solido.

Un’idea originale ma geniale è quello di applicare la pinza sul lato di una tazza quando ci facciamo il te. Immergendo la bustina dovremo solo avvolgere il filo attorno alla clip o pinzarlo assieme alla tazza. Così non perderemo più la bustina e non dovremo più ripescarla!

Possiamo usare queste clip in modi davvero geniali. Sono ottime per bloccare i tubicini di cosmetici, creme e dentifrici man mano che vengono utilizzati, così da non perderne nemmeno una goccia.

Se la nostra scrivania è un disastro possiamo pinzare assieme tutti i cavi per fare un po’ di ordine. Quando buttiamo la spazzatura a volte il sacchetto può sfilarsi dai bordi. Per risolvere questo inconveniente davvero fastidioso basta semplicemente pinzare il sacchetto sui bordi con questa clip.

Infine se abbiamo molte bottiglie da mettere in frigo e poco spazio negli scomparti possiamo posizionarle in orizzontale e impilarle. Per evitare che rotolino lateralmente creiamo un blocco: con la clip pinziamo due aste del ripiano a griglia e il gioco è fatto.