Qual è il costo degli immobili a Villar Perosa, luogo caro agli Agnelli e alla Juventus

In Italia oltre alla dinastia dei Savoia potremmo dire che c’è un’altra famiglia sempre stata al centro dell’attenzione. Si tratta degli Agnelli. Tra le varie loro residenze una si trova vicino Torino in un posto dove magari comprare casa. Scopriamo più dettagli e i prezzi degli immobili a Villar Perosa.

Pensare alla famiglia Agnelli ci fa ricordare forse la prima auto acquistata dai nonni o dai nostri genitori. Parliamo della mitica 500 FIAT. La storica dinastia di imprenditori piemontesi si è occupata negli anni di vari ambiti. Pensiamo al tessile con i bachi da seta, allo sport con la Juventus, all’editoria, alla finanza e all’industria automobilistica.

Dopo la morte di Gianni Agnelli e poi della moglie Marella il patrimonio considerevole è stato al centro di contese. Si stima che i nipoti Lapo e Ginevra avrebbero circa un miliardo di euro, mentre John 2 miliardi di euro. Margherita, la loro madre, in particolare possiede e gestisce le residenze storiche della famiglia Agnelli a Torino e a Roma. Due di queste, l’appartamento romano e Villa Frescot sarebbero in vendita.

A Villar Perosa si trova la splendida villa settecentesca degli Agnelli. In questo posto vicino Torino dal 1959 si sono disputate amichevoli con la Juventus e i ritiri estivi, interrotti però nel 2020, 2021 e nel 2023.

Scopriamo qual è il costo degli immobili a Villar Perosa

Villar Perosa si trova a 530 m. s.l.m. Vi abitano circa 4.000 persone. Il posto vicino alle Alpi è tranquillo, con molto verde e un laghetto. Da visitare il Museo della meccanica e del cuscinetto, i rifugi antiaerei, la chiesa di San Pietro. È un luogo ideale per chi ama la tranquillità, la natura, passeggiate e giri in bicicletta.

Se si vuol comprare casa nei paraggi, sarebbe in vendita un immobile semi indipendente diviso in due livelli. Al piano terra c’è la zona giorno con terrazzino e angolo cottura. Il secondo piano si raggiunge con una scala interna e presenterebbe due camere, balcone e bagno. Completa l’immobile un orto posto a poca distanza. Il prezzo sarebbe di 37.000 euro per 95 m² di superficie. Annuncio letto su Immobiliare avente come riferimento e data vp-36 – 16/10/2023.

Tra le altre proposte su Casa.it ci sarebbe un appartamento in vendita di 55 m². Si trova al secondo piano e presenta 2 locali, un bagno, due balconi e cantina di pertinenza. Codice annuncio 45284223. Si venderebbe a circa 30.000 euro.

Valore delle case al metro quadro

Da quanto viene riportato da Requot il valore immobiliare delle abitazioni per uso civile sarebbe il seguente:

vendita: valore minimo 675 €/m², massimo 1.000 €/m²;

affitto: valore minimo 3,00 €/m², massimo 4,50 €/m².

Ecco quindi qual è il costo degli immobili a Villar Perosa in caso di acquisto o affitto.

Se poi abbiamo bisogno di un box, ecco altri dati utili:

vendita: minimo 530 €/m² e massimo: 785 €/m²

affitto: minimo 3,00 €/m², mentre il massimo è 4,00 €/m².

(n.d.r. L’articolo riporta a titolo gratuito informazioni lette su alcuni siti di annunci immobiliari. Non c’è alcun tipo di rapporto nè con i siti indicati e nè con chi ha pubblicato gli annunci)