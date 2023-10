A quanto ammonta il patrimonio di Giovanni Ferrero, l’uomo più ricco d’Italia e re dell’industria dolciaria

Ci sono nomi che associamo subito a qualcosa di particolare. Ci possono ricordare un posto o una persona, un evento della nostra vita e anche dei sapori. In Italia tante aziende hanno fatto la storia in tanti settori e in particolare in quello alimentare. Dietro a prodotti molto famosi amati da grandi e bambini ci sono famiglie importanti e ricche. Una è quella dei Ferrero.

Piccoli e grandi consumano spesso molti prodotti dolciari. Esposti nei negozi e sugli scaffali dei supermercati ingolosiscono e invogliano all’acquisto. Ci sono tante aziende produttrici, ma probabilmente la più conosciuta e apprezzata è quella di Giovanni Ferrero. Figlio di Michele, fratello di Pietro, scomparso nel 2011, diviene prima amministratore delegato assumendo la direzione del gruppo Ferrero alla morte del padre nel 2015.

Breve storia di un’azienda di successo

Alle spalle del successo odierno dell’azienda troviamo un’intuizione risalente agli anni Quaranta. I genitori di Michele Ferrero ebbero l’idea nel 1946 ad Alba di trasformare una pasticceria in una fabbrica di dolciumi. Poi seguirono altre sedi e siti produttivi in molte zone del Mondo. Tra i prodotti Ferrero più famosi ricordiamo la Nutella, nata nel 1964, le barrette Kinder cioccolato o gli Ovetti con sorpresa.

Giovanni Ferrero quindi è attualmente alla guida dell’azienda internazionale, coniugando capisaldi della tradizione con uno sguardo al futuro.

Ecco a quanto ammonta il patrimonio di Giovanni Ferrero

Secondo la classifica resa nota da Forbes, Giovanni Ferrero è l’uomo più ricco d’Italia. Il suo patrimonio ammonterebbe a circa 40 miliardi di dollari. Il re della Nutella, come molti lo definiscono, conterebbe quindi su vendite sempre più in crescita, frutto di un apprezzamento popolare tramandato da generazioni di consumatori. Ai prodotti classici si affiancano alcuni nuovi che sembra vengano accolti bene. Il gruppo può inoltre contare su operazioni di marketing mirate e di forte impatto.

Ciò in cifre significa una buona crescita economica. Sempre Forbes indica un aumento di 2,7 miliardi di dollari del patrimonio rispetto ad un anno fa.

La Ferrero in aggiunta lo scorso anno avrebbe acquisito la FULFIL Nutrition. Quest’azienda produce in particolare barrette vitaminiche e proteiche.

Altre curiosità

L’azienda piemontese è attenta all’ambiente. Come si legge nel sito ufficiale, rispecchia i criteri dettati dal Greenhouse Gas Protocol. Oltre alle emissioni di gas, si farebbe attenzione all’uso e al riciclo dell’acqua utilizzata e si impegnerebbe nel rendere tutti gli imballaggi riciclabili e compostabili entro il 2025. La Ferrero, tra le altre iniziative, si starebbe muovendo per migliorare le condizioni di vita dei produttori di cacao.

Tornando a Giovanni Ferrero, c’è una curiosità che forse pochi sanno. L’uomo più ricco d’Italia oltre ad essere un imprenditore è pure uno scrittore. Tra i suoi libri ci sono Stelle di tenebra, pubblicato nel 1999 da Mondadori, e Il canto delle farfalle, edito da Rizzoli nel 2010. Tra gli ultimi ha scritto Blu di Prussia e rosso porpora. Si trova nel catalogo Salani del 2021.

