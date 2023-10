Luna Piena del 28 ottobre: secondo l’oroscopo 3 segni zodiacali potrebbero vincere soldi a palate con un Gratta e Vinci

Vuoi tentare la fortuna? Il 28 ottobre potrebbe essere il giorno giusto. Infatti, secondo l’oroscopo ci sono 3 segni zodiacali che potrebbero letteralmente sbancare. Se continui a leggere qui di seguito potrai scoprire se sei tra i più fortunati.

Chi non ha mai sognato di diventare milionario? Provarci senza dubbio aumenta le nostre possibilità che questo sogno un giorno possa avverarsi. Si dice che la fortuna vada aiutata ed assecondata e spesso l’oroscopo può darci dei consigli e qualche ottimo spunto.

Quello che vogliamo fare oggi è svelarvi quali sono i segni che, grazie ad un importante evento astronomico, saranno baciati dalla fortuna. Se vuoi sapere che cosa ha in serbo per te la Dea Bendata, continua a leggere.

Gratta e Vinci: ecco quali sono le probabilità di vincita e quelli che ti fanno guadagnare di più

Vincere è sempre questione di fortuna. Tuttavia, se vogliamo sfidare la sorte acquistando un Gratta e Vinci dobbiamo sapere che le probabilità di vincita non sono così basse. Le probabilità di guadagnare dei soldi acquistando un Gratta e Vinci sono 1 su 3,60. Generalmente, la vincita raggiunge almeno il 75% di ciò che abbiamo speso per comprare un biglietto.

Pare proprio che i biglietti più vincenti siano il Miliardario Maxi e il Nuovo 100x, entrambi da 20 euro. Questi hanno una probabilità di vincita molto alta: 1 ogni 2,53.

Se vuoi spendere meno, tra i più vincenti ci sono il Prendi Tutto, Prendi Tutto Scratch e Club Elegance, tutti da 5 euro. Per questi biglietti la probabilità di vinta è di 1 ogni 3,52.

Pertanto, perché non tentare? Secondo l’oroscopo, ci sono 3 segni che con la Luna Piena di fine ottobre possono vincere cifre pazzesche.

Luna Piena del 28 ottobre: la fortuna bacia un segno d’aria e due di fuoco

Il segno della Bilancia potrà vincere un mucchio di soldi. Pare proprio che la Luna piena vi renderà più spigliati, coraggiosi e caparbi. Avrete molta voglia di fare e coloro che tenteranno la sorte potrebbero vincere somme davvero interessanti. Per questo segno zodiacale, l’oroscopo consiglia di provare con un Turista per sempre: costa 5 euro e potrebbe regalare una rendita per 20 anni.

Un altro segno premiato dalla Luna Piena sarà quello del Leone. A voi il coraggio e la voglia di cambiare non mancano di certo e proprio nei prossimi giorni potreste vincere tanti soldi. I nati sotto questo segno credono molto nel destino e chi consulta l’oroscopo potrebbe decidere di acquistare un Gratta e Vinci. Potreste provare con un 20x: al costo di 5 euro il premio massimo è di 500 mila euro. Inoltre, le probabilità di vincere sono 1 ogni 4.

Concludiamo con il segno del Sagittario, l’ultimo premiato dalla Luna Piena del 28 ottobre. I nati sotto questo segno sono molto intuitivi e colgono subito quando una situazione intorno a loro diventa favorevole. Il 28 ottobre potreste acquistare un Colpo Ricco: spendendo 5 euro e ne potresti vincere anche 500.000.