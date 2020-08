Puzza dei piedi, addio! Ecco un rimedio veloce per liberarsi della puzza

Puzza dei piedi, addio!

Chi soffre di questo disturbo, vorrebbe certamente liberarsene. Almeno per non vedere qualcuno che si ottura il naso, volgendosi da un’altra parte. Il cattivo odore dei piedi è veramente un incubo, che può incidere anche sulle nostre relazioni sociali.

Puzza dei piedi, addio. Da cosa dipende

Qualche volta fra ragazzi si dice: i tuoi piedi puzzano di formaggio! In effetti l’espressione è scientificamente corretta. Si è scoperto che il batterio che è all’origine di questa puzza, è anche quello che fa fermentare un certo formaggio olandese, il Limburger.

La causa del cattivo odore dei piedi, allora, in genere è di origine batterica. Spesso si tratta dei batteri che stazionano sul piede e che permangono, grazie al fatto che non si esegue una buona igiene. La trascuratezza porta alla proliferazione del Brevibacterium, che insieme ad altri suoi due illustri colleghi, producono un letale mix di odori. Letale, per il naso di chi odora.

Cosa fare per prevenire

Come dice il famoso proverbio: “Prevenire è meglio che curare”. E ora diremo qualcosa su come evitare l’insorgenza di questo fastidio. Prima di tutto con il lavaggio regolare dei piedi. E dopo il lavaggio un’attenta asciugatura soprattutto fra le dita del piede. Quando il piede è ben asciutto, si può aggiungere del talco che ha la proprietà di essere assorbente e rinfrescante.

A volte il problema nasce da cattive abitudini. Come quella di avere sempre le scarpe ai piedi e non toglierle, anche se i piedi sono sudati. Per questi motivi è bene, nei limiti del possibile, restare a piedi nudi in casa, dopo un accurato lavaggio.

Aiuti per eliminare questo cattivo odore

Non tutti sanno che la salvia è un potente antisettico, oltre che avere un buon odore. Per cui è possibile prepararne un decotto da aggiungere al pediluvio.

Anche la vodka ha proprietà antisettiche e ha la capacità di eliminare gli odori. Un piccolo passaggio con un panno sul piede o aggiungendola alla soluzione di lavaggio.

Il bicarbonato, da parte sua, può essere utilizzato sia nel pediluvio che nelle scarpe, per poi toglierlo prima di indossarle. Ha buone capacità antisettiche. Con questi pochi ma chiari consigli, è possibile liberarsi di questo fastidioso problema.