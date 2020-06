Piedi sudati? Ecco tutti i rimedi naturali per eliminare il cattivo odore. A tutti almeno una volta nella vita è capitato di sentire i propri piedi sudati. Per quanto possa essere spiacevole, è giusto ammetterlo. Per molti si tratta di casi isolati: d’estate o quando si fa sport, non avere i piedi sudati è davvero raro. Ma per altri invece, è una condizione quotidiana, che può causare un forte imbarazzo.

Dunque, cosa fare se si hanno i piedi sudati? Ecco tutti i rimedi naturali per eliminare il cattivo odore.

Perché mi sudano i piedi?

Una causa specifica è difficile da identificare. E soprattutto, dipende da persona a persona. Può trattarsi di un “problema” ereditario, o la causa può essere ricondotta a delle scarpe sbagliate. Anche i calzini sintetici non aiutano di certo. Tra le cause principali, potrebbero esserci anche alcuni cibi. Il caffè e le bibite gassate occupano in questo caso il primo posto.

Per gli adolescenti, il motivo è sicuramente da ricollegare agli ormoni. In quella fase infatti, gli ormoni sollecitano in modo intenso le ghiandole sudoripare, creando questo fastidioso problema. Se invece il problema dovesse essere persistente, il consiglio è quello di consultare un medico. Piedi sudati? Ecco tutti i rimedi naturali per eliminare il cattivo odore. Vediamoli nel dettaglio.

Sale grosso

Per eliminare il problema del sudore e del cattivo odore che ne consegue, il sale grosso sarà vostro amico. Con le sue proprietà eliminerà i batteri e le tossine presenti sui vostri piedi, facendoli profumare immediatamente!

Prendete una bacinella con acqua tiepida e versate del sale grosso. Tenete i piedi a bagno per circa 15 minuti e poi asciugate il tutto. Cercate di ripetere l’operazione anche più volte al giorno: mattina e sera sono i momenti migliori. Non crederete al vostro naso!

Tè

Un altro rimedio efficace in caso di piedi sudati è quello di usare dell’acqua con 4 bustine di tè. Il tè infatti ha delle proprietà stringenti che elimineranno la sudorazione dei piedi e il cattivo odore che ne consegue. Tenete i piedi a mollo per una mezz’ora e cercate di ripetere l’operazione a giorni alterni. Il risultato vi renderà più che soddisfatti!

Bicarbonato

Come poteva mancare il bicarbonato in questa lista? Le sue proprietà assorbenti e la sua azione antibatterica, faranno sparire in un attimo il cattivo odore! Scioglietene due cucchiaini in una bacinella d’acqua tiepida e lasciate i piedi a mollo per un quarto d’ora. In alternativa, potete provare anche con la salvia: la sua azione deodorante vi tirerà fuori da situazioni imbarazzanti!

Cercate inoltre di scegliere sempre i calzini giusti: quelli in cotone 100% sono perfetti. Anche le scarpe hanno la loro importanza: indossate quelle traspiranti, e il problema della sudorazione si ridurrà immediatamente!