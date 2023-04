Con 1.000 euro al mese ti godi la pensione in quest’isola tropicale con spiagge caraibiche e tramonti sul mare

Ci sono dei posti nel Mondo dove si può vivere bene con pochi soldi. In un’isola paradisiaca dai panorami unici puoi fare la bella vita con 1.000 euro al mese. Grazie ai prezzi bassi e ai servizi offerti, è un’ambita meta turistica dal fascino tropicale. Ecco di quale destinazione parliamo e cosa fare qui.

I motivi per trasferirsi e cercare una nuova casa sono diversi. In Italia ogni giorno costa tutto di più e non è facile mantenersi con uno stipendio normale. Anche in vista della pensione, molti guardano altrove e scelgono di cambiare residenza. Per fortuna, in tutto il globo ci sono luoghi magnifici in cui si può vivere serenamente senza per forza essere ricchi. Uno di questi è un’isola da sogno che con le sue bellezze naturali ti regalerà un’esperienza indimenticabile. Anche per il resto della vita, se lo vorrai.

In viaggio verso Phu Quoc, la meta perfetta per iniziare una nuova vita

Se conosci qualcuno che ha passato le vacanze in Vietnam, probabilmente te ne avrà parlato bene. È un Paese bellissimo, ricco di riserve naturali e con un mare da sogno. Il clima è tropicale, caldo tutto l’anno e con una stagione delle piogge da aprile a novembre. Ma i vantaggi non si limitano agli scenari offerti dalla natura. Anche il tenore della vita è ideale per chi proviene dall’Italia, e il discorso non cambia sulle isole. Ne è la prova Phu Quoc, situata al largo delle coste vietnamite. Qui potrai ritrovare la pace dei sensi e passare anni sereni senza preoccupazioni economiche.

Infatti, questo lembo di terra è un vero e proprio paradiso terrestre. Il biglietto da visita sono le spiagge, tutte fantastiche e peculiari. Degna di nota è quella di Bai Sao, dove il mare azzurro incontra la sabbia bianca e fine. Oltre a rilassarti sulla riva, a Phu Quoc potrai concederti tramonti mozzafiato, visitare i villaggi di pescatori o salire sulla funivia più lunga al Mondo.

Con 1.000 euro al mese ti godi la pensione, da solo o in coppia

I motivi che potrebbero spingerti a stabilirti a Phu Quoc riguardano anche l’efficienza del sistema sanitario. Al Vinmec International Hospital riceverai tutte le cure richieste, da medici di lingua inglese appoggiati da traduttori. In caso di complicazioni, in meno di due ore d’aereo potrai comunque giungere all’ospedale di Ho Chi Minh. Per trovare il centro della vita, invece, dovresti dirigerti a Duong Dong. Qui troverai ristoranti, negozi e le strade principali. In città e attorno ai centri più importanti potrai godere di svariati servizi e di una buona velocità di connessione, anche in 4G.

Ma il pregio più grande di questo posto è che con 1.000 euro al mese ti godi la pensione. Secondo l’International Living, infatti, in media le spese mensili non supererebbero i 500 euro a persona. Puoi raggiungere Phu Quoc atterrando direttamente all’aeroporto internazionale dell’isola, oppure prendendo un volo per Ho Chi Minh.