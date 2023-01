Puoi risparmiare fino al 40% con infissi nuovi: cosa scegliere tra legno, alluminio e PVC

Risparmiare è fondamentale, soprattutto in tempi di crisi. Ti diremo, quindi, cos’è meglio fare per gli infissi, in modo da avere un maggior isolamento termico e costi molto più bassi in bolletta.

Quando si parla di riscaldamento domestico si pensa alla caldaia, alla stufa a pellet o a legna, al caminetto, ai termosifoni. Infatti è molto importante avere tutto funzionante e usare tutto nel modo corretto. In questo modo, accanto ad una buona manutenzione, si riuscirà a tenere la casa calda.

Tuttavia potrebbe non bastare. Forse non ti soffermi abbastanza a pensare che se l’impianto di riscaldamento è perfetto, ma gli infissi sono di pessima qualità, questo è un grande problema perché ci saranno sempre spifferi e aria fredda che entra in casa.

D’inverno questo aspetto è la causa dell’aumento della bolletta perché i termosifoni o la stufa fanno molta più fatica e ci mettono molta più energia per riscaldare gli ambienti domestici. Ma puoi risparmiare fino al 40% con infissi nuovi. Basta scegliere il materiale giusto e confrontare i prezzi e l’efficienza.

Noi siamo qui apposta per farti un quadro completo della situazione e aiutarti nella scelta. Vedremo cos’è meglio acquistare tra infissi in legno, alluminio o PVC e come risparmiare molti soldi. Di questi tempi è molto importante cercare di non sprecare nulla, non sei d’accordo?

Puoi risparmiare fino al 40% con infissi nuovi: il confronto tra prezzi ed efficienza

Hai visto che dalle finestre di casa e dalle porte entra troppa aria fredda? Naturalmente, ci sono dei modi per risolvere la situazione, ma sono tutte soluzioni temporanee. Per avere un buon isolamento termico occorre fare la scelta giusta e magari acquistare infissi nuovi.

Sarà una spesa all’inizio, ma nel lungo periodo è sicuramente una mossa vincente. Ci sono due aspetti principali da considerare: il materiale di cui sono composti gli infissi e gli elementi che possono aumentare l’isolamento termico e, di conseguenza, il risparmio energetico.

In generale, gli infissi in PVC sono quelli che costano meno, circa 140 € al metro quadro. Questi hanno un’ottima capacità isolante, ma durano meno degli altri materiali. Il PVC ha una durata di 30 anni, contro i 60 anni dell’alluminio.

Infissi in alluminio o combinati con il legno costano di più, almeno 250 € per metro quadro. Quelli composti solo in legno si posizionano nel mezzo e, di solito, partono da una cifra di 198-199 € al metro quadro.

Ovviamente, dipende molto dal fornitore e dal venditore, oltre a vari sconti e Bonus a cui poter accedere. Ma in generale, secondo gli ultimi dati raccolti, avere infissi di qualità permette di arrivare ad un risparmio del 40% su gas ed elettricità.

Gli elementi che permettono l’isolamento termico

Oltre ad osservare i costi e le differenze tra i vari materiali, è utile informarsi anche su un paio di elementi importanti. Ciò che permette l’isolamento termico sono i profili e la vetrocamera. Oggi in commercio si possono acquistare infissi che hanno da 2 a 4 vetri.

Più vetri ci sono e migliore è l’isolamento rispetto alla temperatura esterna. Ma questo non vale sempre. Per avere tutte le informazioni necessarie, anche in base alle proprie esigenze e alla propria situazione, è sempre fondamentale rifarsi al parere dei professionisti del settore.