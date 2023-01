Come guadagnare 500 o 1.000 euro netti sul libretto di risparmio postale in appena 6 mesi

Per garantirsi un guadagno con la liquidità in eccesso sul libretto postale si può scegliere tra buoni postali o l’offerta Supersmart, per esempio. Quest’ultima chiede al momento solo il rispetto del vincolo di durata pari a 180 giorni, un lasso temporale tutto sommato breve. Vediamo come fare.

Il libretto di risparmio postale è uno strumento di risparmio emesso da CDP e distribuito per il canale di Poste Italiane. Questo speciale salvadanaio consente di eseguire diverse operazioni, tra cui quello di ricavare piccoli guadagni con la liquidità ivi presente. Vediamo allora come guadagnare 500 o 1.000 euro netti sul libretto di risparmio postale.

Le caratteristiche

Questi strumenti sono garantiti dallo Stato Italiano e collocati da Poste sin dal lontano 1875. L’emittente lo propone in diverse forme (cartaceo e dematerializzato) e tipologie. Abbiamo infatti il libretto ordinario, il libretto Smart, quello giudiziario e quello dedicato ai minori.

Lo strumento consente al suo titolare di versare (pensione e stipendio, per esempio) e prelevare in tutti gli uffici postali del territorio. Inoltre grazie alla Carta libretto o l’app BancoPosta si può prelevare direttamente, gratis, agli ATM Postamat.

Non sono previsti costi di apertura, di gestione annua (come il canone mensile del c/c, per esempio) e chiusura finale. Fanno eccezione gli oneri di natura fiscale, cioè le spese a carico del titolare e da versare non all’intermediario o all’emittente, bensì allo Stato. Si tratta della ritenuta fiscale del 26% sugli interessi maturati e dell’imposta di bollo nei casi dovuti e diversa (nell’importo) per persone fisiche e persone giuridiche.

Il libretto Smart, in particolare, si connota per il suo maggior livello di operatività in remoto e la possibilità di guadagnare sulle somme a vincolo.

Come guadagnare 500 o 1.000 euro netti sul libretto di risparmio postale in questo 2023?

Chi sottoscrive un libretto Smart, infatti, può aderire all’offerta Supersmart. A grandi linee si tratta di un accantonamento che ricalca la filosofia dei conti depositi, anche se ha dinamiche e regole proprie.

Nel tempo, e in base alle dinamiche del mercato, l’emittente propone delle offerte variabili nel tasso e/o durata e/o condizioni. In questo inizio 2023 l’unica disponibile è a 180 giorni, con tasso di interesse annuo lordo a scadenza dell’1,50%. L’unica condizione richiesta è data dal vincolo della liquidità (6 mesi in questo caso) e stop.

Ipotizziamo adesso di voler guadagnare 500 o 1.000 euro netti: quanto capitale dovremmo vincolare per conseguire uno dei due risultati? Noti il tasso lordo e netto, il tempo del vincolo e il guadagno finale, l’unica incognita è il capitale di partenza. Per semplicità di calcolo ignoriamo l’imposta di bollo.

Premesso ciò, per ottenere 500 euro netti in 180 giorni serve un vincolo iniziale di 91.350 euro. Pertanto basterà raddoppiare la cifra per conseguire un guadagno netto di mille euro.