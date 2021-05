L’estate sta ritornando. Nonostante la pandemia da Covid 19, tutti sperano di potersi divertire e lasciarsi alle spalle le sofferenze dell’anno scorso. Magari con una vacanza rilassante. In spiaggia o in montagna. Sempre rispettando le norme anti contagio.

Il caldo comincia a fare capolino. Anche nell’armadio si fa un cambio di stagione. Magliette a maniche corte, pantaloncini, gonne corte. Urge rimettersi in forma al più presto. I chili di troppo accumulati durante l’inverno vanno rimossi quanto prima.

Il tassello fondamentale è la dieta. Mangiare sano è il primo passo. Ma non solo. Ci sono altri trucchi che si possono utilizzare. Nelle prossime righe si parlerà di uno di questi.

Può sembrare incredibile ma dimagrire durante la notte è possibile solo se si seguono questi consigli semplici e alla portata di tutti.

Cosa accade durante la notte

Durante la notte, il corpo si rigenera e rimuove tutte le tossine accumulate durante il giorno. Ciò accade durante il sonno. Si tratta di uno stato di coscienza particolare in cui c’è una limitata responsività agli stimoli esterni. È indotto attivamente dall’uomo e riveste un’importanza fondamentale per tutti noi. Anche il metabolismo si modifica durante il sonno. Il nostro corpo, in particolare, si trova in uno stato di catabolismo. Le sostanze assunte si degradano ed è possibile perdere qualche chilo.

Alcuni semplici accorgimenti

Il momento giusto per dimagrire è proprio durante la notte. È necessario, tuttavia, favorire tale processo con alcuni semplici accorgimenti.

Può sembrare strano, ma il primo passo per innescare dei meccanismi virtuosi è spegnere la luce. Il corpo è abituato al buio per dormire ed è necessario assecondare tale inclinazione.

Una tazza di tè caldo prima di andare a letto aiuta il metabolismo.

Creare uno spazio rilassante in cui dormire è davvero fondamentale.

Avere una dieta sana ed equilibrata aiuta a riposare meglio.

Si consiglia di bere molta acqua durante la giornata.

Si ricorda, infine, che le ore di sonno devono oscillare tra le 6 e le 8 ogni notte.

Seguendo tali accorgimenti, si può addirittura dimagrire durante la notte.