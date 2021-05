Gli avanzi di pane secco possono essere utilizzati in vari modi in cucina. Possiamo grattarli e unirli agli ingredienti che farciscono le verdure ripiene, agli ingredienti base di sformati e polpette. Possiamo anche bagnarli con un po’ d’acqua e condirli con olio, aceto, basilico, menta e olive per trasformarli in allegre panzanelle estive, da accompagnare con pomodorini tagliati a pezzi. Ma ecco come recuperare il pane secco preparando questa profumatissima torta salata da leccarsi i baffi.

La torta si prepara al forno. E la ricetta arriva alla Redazione Cucina di ProiezionidiBorsa dalle colline dell’Appennino teramano, dove si produce il famoso vino Montepulciano d’Abruzzo.

Un letto di pane e latte

Finalmente una ricetta dalla riuscita perfetta che svuota il frigo dagli avanzi e si prepara senza pesare neanche un ingrediente.

Poniamo gli avanzi di pane secco tagliati a tocchetti, in una ciotola larga e capiente. Aggiungiamo latte fresco, scremato oppure della bevanda di soia o di avena se si è intolleranti ai latticini. Il latte non deve ricoprire il pane.

Lasciamo in ammollo una decina di minuti. Poi controlliamo che tutto il pane sia leggermente ammorbidito. Deve diventare spugnoso ma non disfarsi nel latte. Non devono crearsi ristagni.

Muoviamo l’impasto e aggiungiamo un pizzico di sale. Possiamo utilizzarlo così oppure addizionarlo di quel che più ci piace: tocchetti di prosciutto cotto, formaggio oppure cubetti di cipolla.

Si possono aggiungere anche avanzi di arrosti, frittate, verdure stufate. Purché ridotti in cubetti. Stendiamo l’impasto in una teglia rettangolare ricoperta di carta forno e leggermente unta con burro oppure olio.

Ecco come recuperare il pane secco preparando questa profumatissima torta salata da leccarsi i baffi

Sgusciamo sulla superficie tante uova quanti sono i commensali, lasciando una certa distanza l’una dall’altra. Copriamole con fette sottili di formaggio oppure con strisce di prosciutto o rotelle di wurstel.

Per una ricetta vegetariana, utilizziamo fette di seitan, zucchine alternate a peperoni gialli e rossi. Oppure fette di zucca, funghi o melanzane se piacciono.

Spolveriamo generosamente di origano. E aggiungiamo un pizzico di sale, un filo d’olio o fiocchetti di burro.

Cuocere al forno per mezz’ora con un foglio di alluminio come coperchio per venticinque minuti. Lasciar andare scoperto per cinque minuti o finché la torta di pane non assuma un colore dorato.

Spolverare di origano secco, oppure rosmarino e curcuma prima di servire.

Tagliare a porzioni quadrate sormontate da un uovo per ogni commensale. Possiamo preparare questo piatto e poi servirlo il giorno dopo. Sarà ancora più buono, così come altre preparazioni che, mangiate il giorno dopo, ci piacciono di più. È possibile scoprire quali sono a questo link.