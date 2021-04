Serve a poco fare palestra e dimagrire se la sera ci si dimentica di spegnere la luce

Molte persone praticano sport e seguono diete depurative per avere un corpo sempre in forma. Tuttavia bisogna tener presente che serve a poco fare palestra e dimagrire se la sera ci si dimentica questa cosa importantissima per la salute.

Come si attiva e si spegne l’attività del corpo

Quando il sole sorge al mattino, la luce colpisce i nostri occhi e attiva nel nostro corpo tutta una serie di processi che lo mettono in moto. Allo stesso modo a sera, quando il sole tramonta e la luce del giorno scompare, l’interruttore del nostro corpo ci mette in stand by col sonno.

Questo sistema d’accensione e spegnimento dell’attività, si chiama ciclo circadiano. È talmente impresso nelle più profonde strutture di noi stessi che funziona indipendentemente dalla nostra volontà.

Serve a poco fare palestra e dimagrire se poi la sera ci si dimentica di spegnere la luce

Charles A. Czeisler è il massimo esperto del settore e primo a parlare di questi fenomeni. Quando a sera accendiamo le luci di casa e facciamo altre attività sia impegnative sia rilassanti, interrompiamo questo ritmo regolatore. Il cervello vede la luce e invia segnali a tutto il corpo che non è l’ora di dormire. Poi sul tardi si decide di andare a dormire, vogliamo dormire ma non ci riusciamo, perché il segnale ricevuto dal cervello che è giorno, è ancora attivo.

Bisogna sapere che durante la notte il nostro corpo diventa un’officina di riparazioni. Quando il corpo è in stand by come una TV spenta, si attivano una serie di processi per riparare le cellule del cervello e degli altri organi, dai danni subiti durante il giorno. Se questo processo inizia tardi non può essere completato e il corpo accumula danni e tossine.

Conseguenze per la salute

Iniziano così a manifestarsi disturbi come l’insonnia, il nervosismo, si sregolano alcuni processi favorendo l’insorgenza del diabete, dello stato d’ansia e della depressione, l’indebolimento del sistema immunitario, l’obesità, le malattie cardiache. “L’OMS ha persino aggiunto il lavoro notturno alla sua lista di agenti cancerogeni noti e probabili” dice il prof. Charles A. Czeisler.

Invece è molto importante rispettare questo ritmo e come consigliano i medici, dormire 8 ore per notte. Quindi serve a poco fare palestra e dimagrire se la sera ci si dimentica di spegnere la luce. Leggiamo pure questo articolo sulle migliori lampadine da mettere in casa per un’incredibile qualità di luce.