Straordinario il nuovo e semplice trattamento di bellezza che tutti vogliono che regala ciglia da sogno per 12 settimane senza mascara

Complice l’utilizzo della mascherina, gli occhi sono diventati qualcosa di più dello specchio dell’anima. Gli occhi sono diventati importantissimi. Lo sguardo vale molto di più delle parole e dice tutto di noi. Per questa ragione, prendersene cura è diventato fondamentale. Alcuni saloni hanno saputo interpretare questi nuovi tempi e hanno adottato lo straordinario, nuovo e semplice trattamento di bellezza che tutti vogliono che regala ciglia da sogno per 12 settimane senza mascara.

Il “Lash Botox” è il nuovo trattamento che incurva e colora le ciglia. L’effetto ottenuto ricorda il mascara, con la grande differenza che il trattamento dura 12 settimane. Non solo. Nello stesso tempo il Lash Botox cura le ciglia e le rinforza. Ma come? La seduta prevede una sorta di messa in piega delle ciglia detta laminazione: i mini-bigodini applicati danno la giusta curvatura alle ciglia tenendo conto sia della forma dell’occhio sia del tipo di ciglia. Durante questa applicazione, avviene anche la tintura delle ciglia e la posa di un prodotto rinforzante. Questo è a base di acido ialuronico, cheratina, olio di argan e collagene: illumina le ciglia, le rimpolpa e le rende più forti.

Ciglia da favola per l’estate 2021

Quella in arrivo è un’estate speciale, lo sappiamo. Per mille e una ragione, sentiamo il bisogno di riappropriarci di alcuni spazi e di prenderci cura di noi in modo diverso. L’importante è non rinunciare al trend del momento. Il Lash Botox è l’ideale per la stagione calda, per chi ha voglia di uno sguardo sempre perfetto anche al mare, in vacanza, ma non ha voglia di truccarsi. I trucchi per ciglia da favola sono cento, ma cosa ce ne facciamo se in realtà’ ce ne basta uno soltanto?

Non tutti i centri estetici dispongono del trattamento. La seduta dura circa 80 minuti e costa 120 euro.