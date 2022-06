Il telefono, ormai, è diventato parte integrante di noi stessi. Magari non ci facciamo caso, ma noi cosiddetti boomer passiamo, in media, 2,5 ore al giorno incollati al cellulare. Mai come i nostri figli e nipoti, che lo userebbero per 3,7 ore giornaliere. Insomma, una vera dipendenza. Spesso senza renderci conto dei rischi che si corrono ad affidare, a lui, buona parte della nostra vita. Tanto che se dovesse rompersi andremmo in crisi, perché, magari, abbiamo memorizzato anche le password per accedere al nostro conto in banca online.

Anche noi possiamo chiamare in modalità anonima se non vogliamo farci riconoscere

Ovviamente, sono casi estremi. Il telefonino, per tanti, è un prezioso alleato. Ne sanno qualcosa gli anziani che, durante la pandemia, hanno potuto, con WhatsApp, fare le telefonate video a nipoti e figli, tenendosi in contatto visivo. Anche se, a volte, potrebbe essere una seccatura al punto che può essere utile a volte tenere nascosto il nostro numero di cellulare. In particolare, quando veniamo tempestati dalle telefonate quotidiane di chi ci vuole, a tutti i costi, piazzare qualcosa telefonicamente. Per fortuna, ora, ci sono diverse soluzioni da adottare per liberarci dai call center e dai seccatori molesti.

Anche se, ultimamente, verrebbe da dire che una ne fanno, cento ne pensano. Nel senso che stanno aumentando le chiamate con il disco inserito. Noi rispondiamo e dall’altra parte non c’è una persona fisica, ma un messaggio registrato del solito operatore.

Può essere utile a volte tenere nascosto il nostro numero di cellulare quando telefoniamo ed ecco il semplice trucco per restare in incognito

Non ultima è la nuova moda di questi operatori. Quella di chiamarti con il numero anonimo. È la “modalità riservata” che, così, fa evitare, al venditore, di poter essere richiamato dal cliente che vuole protestare. Impedendoci di segnalare, alle autorità, il numero di chi ha chiamato. Però questo trucco potrebbe fare anche al caso nostro. Nel senso che, tante volte, anche noi vorremmo non mostrare il nostro numero quando chiamiamo, magari, qualche servizio particolare. Questo per non correre il rischio che il numero venga poi memorizzato ed utilizzato per fini che a noi non stanno bene. Del resto, è facile tenere nascosto il nostro numero di cellulare, esattamente come fanno quelli che ci chiamano in modalità “anonima”.

Ovvero, dovremo semplicemente digitare, sul cellulare, prima del numero da chiamare, il codice #31#. Ad esempio, se il numero del nostro amico dovesse iniziare con il 328, dovremmo comporre #31#328 seguito dal numero che segue il prefisso. Se, invece, volessimo telefonare ogni volta in modalità anonima, con il rischio, però, di non ricevere risposta dal chiamato, ecco come fare con iPhone. Apriamo Impostazioni, Telefono, Mostra ID chiamante. A questo punto, schiacciamo sul verde in modo che diventi grigio e il gioco è fatto.

