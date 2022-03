Mai più paura e telefonate fastidiose quando squillerà il nostro cellulare perchè questa novità ci libererà dai call center e dai seccatori

Il cellulare, sicuramente, è un apparecchio che ci ha cambiato la vita. Il più delle volte, lo ha fatto in meglio, anche se, va detto, non tutti sono d’accordo. In realtà, ha modificato anche le nostre relazioni sociali che, ormai, passano solo attraverso questo strumento.

Dovremmo riguardarci il film Perfetti Sconosciuti che racconta molto bene come, inconsapevolmente, finiamo per affidare le nostre vite, con i suoi segreti, al cellulare. Tra le cose negative che sono arrivate con lui ci sono le telefonate dei call center. Sempre più invasive, fatte ad ogni ora del giorno e della sera, il più delle volte anche con atteggiamento aggressivo da parte di chi chiama.

E con la truffa sempre dietro l’angolo, perché potrebbero bastare dei semplici sì per stipulare, senza volerlo, un nuovo contratto. Dobbiamo arrenderci? No. Mai più paura e telefonate fastidiose da seccatori e dai call center grazie a questa importante novità di legge.

Non solo trucchi, ora anche la legge ci tutela

Sappiamo che esiste il famoso Registro delle Opposizioni. Di cosa si tratta? È un servizio che è di proprietà del Ministero dello Sviluppo Economico e che permette, al cittadino, di iscrivere, gratuitamente il proprio numero telefonico fisso. In questo modo, formalizziamo la nostra volontà di non ricevere mai più telefonate sia per ricerche di mercato, sia, soprattutto, promozionali.

Va detto che iscriversi non costa nulla e lo si può fare in modi diversi. Andando direttamente sul sito registrodelleopposizioni.it, compilando il modulo, oppure, mandando una mail a iscrizione@registrodelleopposizioni.it. Si può anche chiamare il numero verde 800 265 265.

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente introdotto, approvandola, una grande novità per il Registro delle Opposizioni. Ha, infatti, esteso anche ai cellulari la possibilità di non essere più chiamati dai call center indesiderati. In pratica, si potranno iscrivere le “utenze mobili e fisse non presenti negli elenchi telefonici pubblici”.

In sostanza, anche chi ha numeri riservati potrà opporsi ai marketing telefonici. Non solo: ci si potrà opporre anche alle chiamate senza operatore umano, quelle automatizzate, che stanno prendendo sempre più piede. Il servizio sarà attivo entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con l’iscrizione, noi vietiamo anche la cessione a terzi dei nostri dati personali, compresi consensi precedentemente rilasciati.

Toccherà ai call center consultare il nuovo Registro per verificare quali numeri non potranno più contattare o saranno sanzionati.