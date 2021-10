Le tradizioni popolari di tutto il mondo ci propongono innumerevoli credenze, superstizioni e vari metodi per prevedere il futuro. Tra questi, c’è la lettura di presagi. I più famosi sono quelli che riguardano la cattiva sorte o la sfortuna. Ad esempio, tutti sanno che secondo la superstizione popolare, se un gatto nero ci attraversa la strada è un presagio di sfortuna. Rompere uno specchio annuncia addirittura sette anni di guai, per non parlare del passare inavvertitamente sotto una scala.

Ma oltre a queste superstizioni che annunciano una cattiva sorte, vi sono anche degli avvenimenti che portano fortuna. In particolare, c’è un avvenimento che può essere una gran seccatura. Ma se ci capita dovremmo rallegrarci, perché significa che dei soldi sono in arrivo. Vediamo di che cosa si tratta.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Può essere una seccatura ma secondo la tradizione se succede significa che arriveranno dei soldi

Secondo la superstizione popolare, se mentre siamo all’esterno veniamo colpiti da degli escrementi di uccelli, questo annuncia buone notizie. Non si conosce l’origine di questa credenza. Forse la disgustosa ‘pioggia’ di guano dovrebbe rappresentare una futura pioggia di denaro su di noi. O forse, più prosaicamente, si dice che la cacca di uccelli porti fortuna solo per consolare il malcapitato che ora dovrà portare i vestiti in tintoria.

Molti però ci credono, e se un piccione dovesse fare i bisogni proprio mentre vola su di noi, non dovremmo prendercela. Può essere una seccatura, ma secondo la tradizione se succede significa che arriveranno dei soldi. Ma le cacche degli uccelli non sono le sole a pronosticare denaro e ricchezze.

Si pensi alla pratica di gettare una monetina nelle fontane, o consumare lenticchie a capodanno. In molti paesi indossare biancheria intima rossa a capodanno porterà fortuna, anche economica, per tutto il resto dell’anno.

Possiamo anche rivolgerci ai metodi di divinazione tradizionali

Anche i metodi di divinazione tradizionali ci sanno dire molto sulla nostra vita economica. Per esempio, chi legge i tarocchi sa che le carte di denari possono dettagliare le nostre fortune in campo finanziario. In particolare, gli arcani maggiori dell’imperatrice e del sole sono associati ai soldi. Anche l’asso di denari è di buon auspicio. L’otto di denari ci rassicura invece sul fatto che il nostro duro lavoro porterà presto frutti.

Ma se non sappiamo leggere i tarocchi, non per questo dobbiamo rimanere all’oscuro delle nostre fortune economiche. Anche i piccoli gesti quotidiani possono rivelarci qualcosa sul nostro futuro. Ad esempio, se succede questo quando beviamo il caffè significa che presto è in arrivo del denaro.