Ogni anno il mondo della moda detta le tendenze delle stagioni che verranno. Nel farlo, non presenta solamente tutti gli abiti e gli accessori che andranno per la maggiore ma cerca anche di trasmettere un concetto. Di conseguenza, anche quest’anno, così diverso e difficile rispetto a quelli passati, gli stilisti hanno voluto esprimere chiaramente il loro messaggio di speranza e ripartenza.

Niente paura

In mesi come questi, dove tutte le attività ripartono e gli eventi sociali ricominciano, la moda e lo stile assumono nuovamente un ruolo importantissimo. Anche per questo, quest’anno tutti gli stilisti esortano le persone a esprimersi per quello che sono, senza avere paura di farsi vedere e mostrarsi finalmente liberi.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In quanto, la vergogna e la preoccupazione in relazione al giudizio degli altri non sono e non saranno tollerati. Anzi, più che altro, saranno sfidati. Non a caso, gli abiti e gli accessori che andranno per la maggiore da qui in avanti saranno per lo più stravaganti, oversize e con colori sgargianti. Come, per l’appunto, quello di cui parleremo tra poco.

Svelato l’accessorio immancabile nel 2022 per sfoggiare uno stile straordinario, elegante e di tendenza

Come abbiamo detto, quindi, attualmente viviamo in un periodo in cui, nella maggior parte delle situazioni, siamo esortati a farci vedere per quello che siamo, senza vivere con la paura del giudizio degli altri.

La moda quest’anno si accoda a questa straordinaria esortazione, invitando tutti a indossare abiti e accessori coraggiosi e vistosi. Proprio per questo, nei prossimi mesi, l’accessorio che andrà per la maggiore sarà un occhiale da sole del tutto particolare. Nelle ultime collezioni, infatti, abbiamo avuto modo di vedere occhiali da sole di taglia maxi, quindi molto più grandi di quelli a cui siamo stati abituati.

Con montature per nulla classiche ma, al contrario, tendenti a colori accesi e sgargianti. Stesso discorso per quanto riguarda le lenti, che troviamo ugualmente di colori impavidi e per nulla comuni. Come possiamo vedere, quindi, per essere alla moda quest’anno bisogna osare. Riempiendosi di accessori e abiti che magari, negli anni scorsi, non avremmo mai avuto il coraggio di comprare.

Difatti, ora è il momento di esprimersi e di vestirsi seguendo esclusivamente il proprio gusto personale, cercando anche di esagerare. Via libera, dunque, a occhiali da sole grandi, con lenti enormi e dai colori più variegati. Da abbinare ad abiti vistosi e a orecchini altrettanto stravaganti. Come, ad esempio, quelli statement. Dunque, ecco finalmente svelato l’accessorio immancabile nel 2022 per sfoggiare uno stile straordinario, elegante e di tendenza.