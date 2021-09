Fin dai tempi più antichi le persone hanno cercato di prevedere il futuro con la divinazione. La divinazione (ovvero appunto l’arte di prevedere il futuro) può realizzarsi con innumerevoli tecniche. Dalla lettura dei tarocchi, agli oroscopi, alle rune. Uno dei metodi più popolari qui da noi è però la lettura dei fondi di caffè. Questa arte si chiama tasseomanzia e, se ci crediamo, può darci previsioni molto dettagliate sul nostro futuro.

Leggere i fondi di caffè non è poi così difficile, e tutti possiamo impararne i rudimenti.

La prossima volta che ci godiamo una tazzina di caffè, prestiamo attenzione, perché se vediamo questi simboli vuol dire che sono in arrivo delle ricchezze.

Se succede questo quando beviamo il caffè significa che presto è in arrivo del denaro

Per chi ci crede, è molto facile leggere i fondi di caffè. Per questa tecnica è meglio preparare il caffè alla turca o alla greca, in modo che il residuo sia più consistente. Se però non è nostra abitudine, possiamo leggere anche i fondi di caffè di un normale espresso.

In realtà la lettura inizia già dal momento in cui lo versiamo. Se si formano delle bollicine sulla superficie, significa che saremo fortunati nel prossimo futuro.

Dopo aver bevuto il caffè, mettiamo la tazzina al contrario sul piattino, e aspettiamo qualche minuto. Quando i residui sul fondo si saranno seccati, vuol dire che è il momento di leggere i fondi di caffè. Se succede questo quando beviamo il caffè significa che presto è in arrivo del denaro

Se vediamo una forma di corno o una foglia significa che del denaro è in arrivo

Osserviamo con attenzione la disposizione del residuo di caffè sul fondo. A volte si formano dei grumi in un punto, altre volte la polvere di caffè si distribuisce uniformemente su tutta la tazzina. Alcune forme sono però facilmente riconoscibili. Se notiamo una forma di corno, significa che l’abbondanza, anche economica, è dietro l’angolo. La foglia significa buona sorte e denaro in arrivo.

Freccia e capra portano cattive notizie

Attenzione però, una freccia significa invece che ci sono delle cattive notizie in arrivo. E una capra indica la sfortuna e la cattiva sorte. Un gufo poi, vuole comunicarci che presto avremo dei problemi di salute, e un granchio significa che vicino a noi si nasconde un nemico.

Naturalmente non dobbiamo prendere la lettura dei fondi di caffè troppo sul serio, ma è un buon modo per riflettere sulla nostra vita o intrattenere gli ospiti.

