Pull and Bear, promozioni fino al 50% con giacche, maglie e pantaloni a meno di 15 euro. Ecco i capi più amati da acquistare ora!

Voglia di shopping per l’autunno? Scopri i capi in promozione da Pull and Bear da acquistare con uno sconto anche fino al 50% di sconto.

Pull and Bear fa parte di Inditex, (lo stesso gruppo di Zara per intenderci) ed è una catena spagnola di negozi di moda nata nel 1991. Parte dal Portogallo, ma oggi la società è conosciuta in tutto il mondo.

Difatti, i suoi negozi si trovano in Italia, Belgio, Portogallo, Croazia, ma anche Repubblica Ceca, Ungheria, Malta, Messico, Polonia. Ed ancora in Lituania, Israele, Kuwait, Marocco, Emirati Arabi Uniti, Venezuela, Giordania, Bahrein, Qatar. Fino ad arrivare in Libano, Andorra, Slovacchia, Slovenia, Romania, Francia, Russia, Turchia, Grecia, Irlanda e Singapore.

Dopo i 5 capi più acquistati presenti, in questo momento da Zara e le sneakers da accaparrarsi assolutamente per l’autunno, anche Pull and Bear presenta la collezione di stagione. Tra gli indumenti più amati si classificano i jeans, le giacche e i maglioni. Vediamo di seguito alcuni pezzi presenti nella sezione “Pull and bear, promozioni fino al 50%”.

Maglie, giacche e pantaloni a prezzi stracciati: è corsa all’acquisto

Oltre alla collezione nuova, sul sito di Pull and Bear è molto ricca anche la sezione dedicata agli sconti. In questa area non si trovano solamente i residui della collezione estiva, ma anche capi d’abbigliamento perfetti per l’autunno e l’inverno.

Iniziamo dalla maglia a rete e maniche lunghe (di colore nero o grigio) e con il collo ampio e rotondo che da 19,99 euro si può acquistare ora a 12,99 euro. Il risparmio qui è del 35%.

Passiamo, poi, alla giacca lunga in finto camoscio con maniche roll-up, il collo a revers e le tasche sul davanti. In questo caso, il costo è di 15,99 euro invece che 29,99 euro. Il risparmio è del 46%.

Continuiamo con i pantaloni militari straight fit 100% cotone, a vita alta e con tasche laterali. Da Pull and Bear questi pantaloni, attualmente, costano 19,99 euro invece che 29,99 euro.

Pull and bear, promozioni fino al 50% con giacche, maglie e pantaloni a meno di 15 euro

Amatissime e alla moda le maglie cropped. Da Pull and Bear sono in promozione quelle a maniche lunghe e collo rotondo. Il costo è di 9,99 euro invece che 12,99 euro.

Ed ancora, imperdibili sono i top a fascia con i manicotti. Un vero must have di stagione. Si può scegliere tra diversi colori, dalle tonalità classiche come il nero o il bianco alle tinte più autunnali, come il marroncino o il grigio. Il costo di questa tipologia di maglia è di 7,99 euro invece che 12,99 euro.

Infine, concludiamo con i leggings da palestra. Questi pantaloni appaiono comfy grazie al tessuto cannetè effetto slavato e leggermente elasticizzato. Il suo prezzo, attualmente, è di 9,99 euro invece che 15,99 euro.