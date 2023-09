Segnare il massimo a 52 settimane (un anno di Borsa) è uno di quei segnali di forza cui gli investitori sono molto interessati. In questi casi, infatti, potrebbe essere molto probabile una continuazione del rialzo in corso. Tra le principali azioni che hanno segnato il massimo a 52 settimane, Unicredit, Banco BPM, ITWay e Banca Popolare Sondrio, andiamo ad analizzare le prospettive di medio/lungo periodo per quest’ultimo titolo.

Le raccomandazioni degli analisti

Nonostante il forte rialzo dell’ultimo mese, questo titolo azionario non gode di una buona reputazione tra gli analisti. Il rating medio, infatti, è Neutro. Inoltre, il prezzo obiettivo medio a un anno, poi, è praticamente in linea con le attuali quotazioni. Da questo punto di vista, quindi, le azioni del Banca Popolare Sondrio non sono affatto interessanti.

Le azioni Banca Popolare Sondrio possono vantare anche un interessante rendimento del dividendo

Negli ultimi due anni il dividendo del titolo è cresciuto passando da un rendimento del 2% a uno di oltre il 7%. Ci sono, quindi, buone probabilità che questo trend possa continuare anche nel futuro. A sostegno di questo scenario c’è anche il livello di pay out che allo stato attuale è relativamente basso, seppure in crescita negli ultimi anni.

Azioni che hanno segnato il massimo a 52 settimane: dove potrebbero essere dirette secondo l’analisi grafica?

Il titolo Banca Popolare Sondrio (MIL:BPSO) ha chiuso la seduta del 22 settembre a quota 5,12 €, in rialzo dello 0,79% rispetto alla seduta precedente.

Era da oltre 2 anni che non si registrava una settimana così rialzista sul titolo Banca Popolare Sondrio. Una chiara dimostrazione di forza delle quotazioni che hanno rotto al rialzo la resistenza in area 4,852 €. A questo punto non dovrebbero esserci più ostacoli lungo il cammino che porta al livello in area 5,543 €. Questo livello di prezzo rappresenta quello con la maggiore probabilità di determinare un’inversione ribassista.

Anche una chiusura settimanale inferiore a 4,852 € potrebbe favorire un’inversione al ribasso.

