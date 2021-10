La pulizia e l’igiene della casa e del bucato sono certamente uno dei crucci più frequenti. E per la buona riuscita si utilizzano una serie infinita di prodotti. Ci sono quelli per spolverare gli arredi, quelli per lucidare i pavimenti e quelli per igienizzare i sanitari del bagno. Ed ancora detergenti per eliminare lo sporco ostinato dai fornelli o detersivi per la lavatrice di ogni forma e per ogni capo.

Senza parlare dei seri danni che si fanno all’ambiente utilizzando una moltitudine di detergenti chimici contenuti in confezioni altrettanto inquinanti. Fortunatamente sempre più persone hanno preso a cuore la filosofia green cercando di utilizzare prodotti ecosostenibili, e contribuire alla crescita di una società più responsabile e attenta alla qualità della vita.

Spesso però ai prodotti naturali si attribuiscono erroneamente costi esagerati quando invece il risparmio può andare tranquillamente di pari passo con l’ecologia. Infatti poter dire pulizia della casa e bucato impeccabili con meno di un euro grazie a questo prodotto sorprendente è davvero possibile.

Si tratta di un prodotto naturale, profumato e biodegradabile che pulisce davvero a fondo ed è ormai facile da reperire nella maggior parte dei negozi e supermercati: il sapone morbido all’olio di cocco. Un suo panetto, di circa 400 grammi, ha la caratteristica di essere versatile ed efficace. La sua consistenza è molle e quindi è facilmente lavorabile.

Modalità d’uso

Per avere il prodotto già pronto per l’utilizzo è possibile prepararlo in forma liquida da conservare in dispensa, ed adoperarlo quando occorre. Si potrà usare per il bucato, i pavimenti e per il resto delle superfici di casa. Ma vediamo in che modo:

prendere 2 panetti di sapone molle all’olio di cocco e tagliarli a pezzi;

versare 400 ml di acqua in una pentola e unire i pezzi di sapone;

portare ad ebollizione a fuoco medio;

spegnere il fuoco, coprire la pentola e lasciare raffreddare;

mettere la miscela in un contenitore riciclato.

Riguardo al bucato vi sono queste varianti:

per il lavaggio in lavatrice, tagliare ¼ del panetto ed inserirlo direttamente nel cestello;

per il lavaggio a mano, ricavare una pallina, strofinarla accuratamente sulle macchie e scioglierla in acqua tiepida in una bacinella insieme ai capi.

Infine per lavare i pavimenti diluire 1-2 tappi in un secchio d’acqua tiepida. È ottimo su molte tipologie di pavimento tra cui il marmo.

Per il resto delle superfici, diluire un tappino in uno spruzzino nebulizzatore colmo d’acqua ed usarlo sulle zone da pulire con un panno umido in microfibra o cotone.

Grazie a questo prodotto ecologico ed economico sarà tutto pulito e profumato.