Negli ultimi anni, nel bagno per la vasca o la doccia si tende a preferire la porta a vetro piuttosto che la classica tenda, nonostante abbia bisogno di molta più manutenzione.

Per mantenere il box doccia in uno stato ottimale è necessario evitare che si creino situazioni di impurità, muffa o calcare. Quest’ultimo, nemico della trasparenza del vetro per antonomasia, è davvero fastidioso ed orribile da vedere tanto da dare l’impressione di sporco e noncuranza.

I residui d’acqua, che rimangono sulle superfici, rendono il vetro completamente privo di limpidezza e per sfuggire alla formazione di calcare bisognerebbe asciugarlo una volta terminata la doccia. Quindi vuol dire che per combatterlo in modo efficace e prevenirne la comparsa sarebbe necessaria una pulizia accurata e frequente. Purtroppo però non sempre si ha voglia o tempo di farlo e il risultato è un box doccia inguardabile.

Per eliminare il calcare dal box doccia basta questo sorprendente prodotto facile da trovare in casa

Esiste però un rimedio infallibile ed economico per eliminare per sempre le macchie dalla propria porta a vetro e prevenirne la formazione. La soluzione è quella di rendere le superfici idrorepellenti e scongiurare così, una volta per tutte, il fastidio di vedere il proprio bagno in una costante situazione di trascuratezza.

Per eliminare il calcare dal box doccia basta questo sorprendente prodotto facile da trovare in casa: il brillantante per lavastoviglie. Nel caso non lo si abbia, il costo è davvero irrisorio o quanto meno è lo stesso di un detergente per bagno. Gli ingredienti che contiene evitano che, asciugandosi, l’acqua formi goccioline opache sulle stoviglie, donando splendore e pulito. Perché non utilizzarlo per sfuggire al calcare e far sì che l’acqua scivoli via dalle superfici senza lasciare residui?

Procedimento per l’uso

Pulire accuratamente le superfici in vetro con un prodotto adatto ad eliminare il calcare ed asciugare per bene con un panno in microfibra.

Prendere il brillantante e spruzzarne quanto basta sui vetri.

Prendere un panno in microfibra asciutto e pulito, e distribuire il brillantante affinché vada a coprire completamente tutte le superfici in vetro cercando di non trascurare gli angoli.

Lasciare agire per circa 30 minuti e successivamente risciacquare con acqua abbondante: dopo qualche minuto si vedrà l’acqua scivolare senza lasciare alcun residuo.

È necessario ripetere questa operazione una volta a settimana per dire addio al calcare e benvenuto allo splendore e al pulito!