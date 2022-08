Di riso o soia, ecco come cucinare dei semplici spaghetti con verdure o carne

La cucina fusion è ormai largamente diffusa, il mix di tradizioni diverse ha infatti dato vita a un nuovo modo di intendere il cibo. Il modo di mescolare i vari elementi tra loro ha anche dato la possibilità di scoprire combinazioni particolari, sapori differenti e tradizioni lontane.

Tutti gli italiani amano gli spaghetti, semplicemente conditi con aglio, olio e peperoncino, l’influenza orientale ha anche introdotto l’uso di quelli di soia e riso. Ideali per chi è intollerante al grano e alla farina, possiamo prepararli sia a pranzo che a cena. Sarebbero un’ottima alternativa ai classici spaghetti, per variare sapori, senza dover perdere troppo tempo davanti ai fornelli.

Di riso o soia, ecco come cucinare gli spaghetti con verdure o carne

Non è necessario dover andare al ristorante per gustarli, anzi esistono diversi modi per cucinarli in casa, usando pochi ingredienti, ma saporiti.

Gli spaghetti di soia sembrano essere un alimento particolarmente utilizzato in Giappone e in Thailandia, hanno una consistenza un po’ gommosa e un sapore diverso da quelli di riso o grano. La loro resa è incredibile, perché assorbono molta acqua, quindi il volume aumenta notevolmente.

Si cucinano normalmente, immergendoli per pochi minuti nell’acqua bollente, poi si scolano e si aggiungono al condimento. Per realizzare un piatto leggero, adatto per l’estate, prepariamo a parte in padella un soffritto con aglio e cipolla e aggiungiamo listarelle di verdure. Usiamo più ortaggi di stagione, quindi peperoni, melanzane, zucchine, carote e lasciamoli rosolare.

A fine cottura sfumiamo le verdure con abbondante salsa di soia. Infine, aggiungiamo gli spaghetti di soia. Impiattiamo e diamo un tocco di croccantezza con un trito di frutta secca, come anacardi e mandorle. I ghiotti di pesce potranno anche aggiungere dei gamberi freschi per dare dolcezza al piatto.

Noodles

In Cina sono molto diffusi gli spaghetti riso, chiamati anche noodles, si riconoscono perché sono bianchi e molto sottili, il loro gusto è neutro, quindi adatto a supportare qualsiasi tipo di ingrediente. Facili da masticare, ma anche da digerire, visto le proprietà del riso.

Possiamo condirli con le verdure e i gamberi, come quelli di soia, oppure aggiungere un condimento a base di carne. Anche in questo caso gli spaghetti prevedono pochi minuti di cottura e andranno saltai in padella insieme al condimento ed alla salsa di soia. Saltiamo insieme alle verdure, o da sole, degli straccetti di maiale e pollo fino a completa cottura, poi potremo amalgamare la pasta.

Spezie e ingredienti saporiti

Di riso o soia, dunque, ecco come cucinare dei semplici spaghetti, aggiungendo un tocco di personalità con spezie e aromi. Libero spazio alla fantasia ed esaltiamo il piatto di spaghetti orientali con i nostri ingredienti preferiti. Potremmo usare del peperoncino fresco, curry, paprika, zenzero ed erbe aromatiche che si sposano il condimento. Non scordiamo anche la parte croccante del piatto, inserendo frutta secca, che si abbina sia alla carne che al pesce.

Lettura consigliata

Il sushi perfetto e facile da fare in casa senza alga e con pochi ingredienti economici per preparare una cena orientale