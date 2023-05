Pulire le pentole incrostate senza spendere soldi: come fanno alle Antille non è un sogno ma è vero, svelato il rimedio infallibile

I profumi caraibici sono misteriosi e sensuali e hanno il potere di coinvolgere testa e cuore. Fare pulizie con le spezie ci consente di diffondere per casa aromi in grado migliorare l’ambiente in cui viviamo. Alcune di loro sono sorprendenti.

Le spezie sono sempre state utilizzate fin dall’antichità per le pulizie sfruttando le proprietà antisettiche e deodoranti. Stoviglie e bucato ancora oggi sarebbero igienizzati alla perfezione se usassimo le spezie per creare saponi detergenti in casa. Questo ci permetterebbe di rinunciare non troppo a malincuore ai prodotti che contengono elementi chimici che a lungo andare potrebbero avere effetti dannosi per gli ambienti domestici.

Pulire le pentole incrostate senza spendere soldi è possibile, basta dare un’occhiata in cucina e utilizzare prodotti che abbiamo già e di cui ci siamo dimenticati. Per esempio la cannella. Spezia originaria dello Sri Lanka è uno dei prodotti più importanti che commerciano le Antille. Ai Caraibi il potere sgrassante di questa spezia non viene trascurato anzi è il rimedio principale per i lavori più faticosi della cucina.

Fare il sapone

Sgrassare le pentole incrostate non è un compito facile. Ma se dopo aver cucinato e messo a mollo la pentola incriminata ci accorgiamo che le incrostazioni non vengono via la situazione si complica. Proviamo a ricorrere alla cannella per vedere con i nostri occhi se il lavoro diventa più agevole. Questa spezia ha un effetto sgrassante e combatte germi e batteri, possiamo creare un sapone per il lavaggio a mano e aggiungerlo alla lavastoviglie per un secondo lavaggio. Le incrostazioni spariranno.

Possiamo creare un sapone professionale con olio d’oliva, di cocco e di girasole aggiungendo la soda caustica. Ma se non vogliamo maneggiare prodotti pericolosi possiamo farne uno che sia biologico. Senza la soda caustica utilizziamo scaglie di sapone di Marsiglia, olio di mandorle e cannella e otterremmo uno sgrassante davvero potente.

Pulire le pentole incrostate senza spendere soldi è possibile

Se siamo appassionati dell’aceto, con un mix di aceto bianco e cannella otterremo un sapone che ci aiuterà a scrostare le pentole sporche o bruciate. Questo sapone casalingo è utile anche per molte altre pulizie, pavimenti, vetri, superfici, non ci sarà pietà per batteri, virus e funghi. Il consiglio è quello di mettere 2 cucchiai di cannella e uno di aceto nell’acqua calda e il nostro prodotto sarà pronto in un attimo.

Nelle Antille le spezie fanno parte della cultura e sono impiegate per arricchire il sapone del cibo, come coadiuvanti medicinali e per le pulizie. Da noi non c’è quest’abitudine ed è un peccato. Ricorriamo troppo spesso a prodotti che non conosciamo e di cui ignoriamo gli effetti. Profumare la casa con alcune specie come la cannella a cui possiamo aggiungere per esempio le bucce di arancia ci permetterà di ottenere un ambiente domestico ultra protetto. Bisogna fare il giro del Mondo per scoprire nuove soluzioni per la pulizia domestica, ma i prodotti li abbiamo a pochi passi nella nostra cucina.