Le migliori marche di olio extravergine di oliva del 2023 secondo una classifica

Protagonista indiscusso della dieta mediterranea, l’olio EVO italiano ha una qualità altissima in grado di competere e vincere contro tutti i prodotti stranieri. Difficile orientarsi visto che i market propongono tanti marchi differenti. Questa lista potrebbe aiutarci a non sbagliare quando spendiamo i nostri soldi.

Vengono scelte olive pregiate da cui ricavare l’olio che mantenga alta la qualità anche con 18 mesi di imbottigliamento. Persino le confezioni sono studiate nei minimi dettagli per tenere integre le proprietà organolettiche. In Italia quando si tratta di cibo e alimentazione i dettagli non vengono mai trascurati. Il filtraggio che rende l’olio aromatico viene effettuato senza tante manipolazioni che potrebbero inficiarne la purezza. La produzione artigianale è sempre premiata e nelle etichette compare la scritta frantoio o azienda agricola per dimostrare che la provenienza è certa e documentata.

La classifica stilata dal sito QualeScegliere ci propone 5 marchi che hanno ottenuto punteggi elevanti, considerando i diversi punti di forza. Sono provenienza delle olive 100% italiane, agricoltura biologica e destinazione d’uso. L’olio Evo oltre a essere utilizzato come rimedio casalingo per curarsi, per creare prodotti di bellezza e per la pulizia, deve avere caratteristiche precise per il condimento e la cottura. Ecco quali sono i prodotti che primeggiano.

Prezzi e caratteristiche

Tra le migliori marche di olio extravergine d’oliva, Le Terre di Colombo occupa il quinto posto in questo 2023. Con un costo di 34,39 euro per confezione quest’olio 100% italiano ha un punteggio globale di 8 su 10, non è biologico e non ha il marchio DOP/IPG. È estratto a freddo e il gusto è considerato equilibrato, fruttato ed erbaceo. Al quarto posto troviamo l’olio Monini decantato con un punteggio di 8 su 10 e un prezzo di 9,30 euro a bottiglia. Il gusto è deciso, più forte rispetto al precedente, anche questo non è biologico e non è un marchio DOP/IPG.

Al terzo posto troviamo l’Azienda agricola Tricarico Don Giovanni, olio bio che costa 59,90 euro nella sua confezione doppia. Ha un punteggio di 8.5 su 10, ottima resa rispetto al prezzo, biologico, il gusto è descritto come fruttato e intenso e solo leggermente erbaceo.

Le migliori marche di olio extravergine di oliva hanno gusti diversi

Le coltivazioni italiane da cui deriva l’olio nostrano rappresentano il 40% del patrimonio mondiale. Hanno ottime rese anche quando cambia la composizione del terreno, che sia vicino al mare o in altitudine. Toscana, Puglia e Sicilia sono in grado di spiccare e di vincere nelle competizioni più conosciute a livello mondiale.

Il sito QualeScegliere posiziona al secondo posto l’olio Gnavolini Raccolta Sapore che è un olio umbro. Ha un costo di 59,99 euro e un punteggio di 8.3 su 10. Occupa la seconda posizione perché è considerato il migliore dal punto di vista del rapporto qualità prezzo. Intenso e leggermente piccante può essere un’ottima scelta per la nostra spesa. Al primo posto con un punteggio di 8.8 su 10 la classifica vede dominare Piana del Lentisco, olio pugliese biologico che non ha il marchio DOP/IPG. Costa 66,90 euro per confezione e il suo gusto è delicato, leggermente fruttato, amaro e piccante. La lista prevede prodotti molto diversi tra loro a dimostrazione di come le terre italiane siano in grado di darci ancora tante belle soddisfazioni.