Basta blatte e formiche nelle case al mare, grazie ai giardinieri francesi nessuno spray o polvere tossica

Con l’arrivo della bella stagione e delle ferie, chi può permetterselo non vede l’ora di riaprire la casa al mare. I problemi sono tanti e rischiano di rovinare la vacanza. Ma con gli aiuti degli esperti del settore possiamo stare tranquilli per quanto riguarda gli insetti, soprattutto per blatte e formiche. Vediamo perché.

Arriviamo alla nostra casetta al mare, non vedevamo l’ora, l’aria salina tutta intorno, il prato è in fiore, ma quando apriamo troviamo una brutta sorpresa. Blatte e formiche in casa possono rovinarci i primi giorni di vacanza, quelli più importanti in cui dovremmo riposare. Ci sono alcuni segreti che i giardinieri francesi usano in casa e in giardino per fare in modo che gli insetti non siano un problema. Dovremmo proprio prendere spunto.

Le formiche in giardino sono produttive ma nelle case al mare fila indiana dalla parte esterna all’interno. Questo non va bene. I giardinieri francesi hanno un rimedio formidabile che applicano sia all’esterno che nelle entrate delle case. Le formiche vanno in cerca di cibo, briciole di pane e zucchero e i loro percorsi sono segnati. Prepariamo un miscuglio di acqua bollente con un cucchiaino di caffè quindi cerchiamo un limone ammuffito e mettiamolo a mollo. Seguiamo la scia lasciata dalle colonie e troviamo il formicaio. Il nostro miscuglio andrà sistemato nei pressi del formicaio ma anche nel punto d’ingresso che la colonia ha scelto per entrare.

Semplici consigli

Basta blatte e formiche nelle case al mare ma utilizzando sempre prodotti naturali. Ai giardinieri francesi piacciono molto i rimedi fatti in casa. Sono dei veri esperti. Gli insetticidi che contengono sostanze chimiche sono assolutamente sconsigliati per le case al mare. Intossicazioni e avvelenamenti sono molto probabili perché gli spazi sono più piccoli e non sempre ci sono in casa posti sicuri in cui riporre prodotti così delicati e pericolosi.

Le blatte si nascondono nelle case al mare dietro i vecchi mobili o nelle tante fessure presenti. Creiamo una mappatura dei punti che possono essere attaccati più facilmente e di quelli in cui abbiamo visto blatte morte. Quindi prepariamo un miscuglio di gesso, farina bianca e zucchero e sistemiamo il contenitore al centro di un piatto fondo pieno di acqua. Attiriamo le blatte con un pezzo di frutto dolce sistemato nel contenitore con il gesso. Le blatte moriranno annegate cercando di raggiungere il frutto oppure a causa del gesso che ingerito diventa mortale.

Basta blatte e formiche nelle case al mare ma anche altri insetti fastidiosi

Sono tanti gli insetti che vivono nei giardini delle case al mare. Se non entrano in casa non dovremmo disturbarli. Arricchiscono i nostri spazi verdi e non danno fastidio. Ma se ci attaccano in casa oppure nel patio possiamo difenderci con rimedi semplici e per niente dannosi per noi o per l’ambiente che ci circonda. Le falene per esempio odiano le arance e i chiodi di garofano. Posizionandoli nei posti in cui abbiamo trovato le falene morte queste non torneranno.

Il basilico invece è nemico delle mosche e delle zanzare quindi dovremmo tenere diversi vasetti nel patio, in cucina oppure nei punti in cui di solito ci danno più fastidio. Le zanzare poi non ci lasciano dormire. In camera da letto nelle case al mare, i giardinieri suggeriscono come alternative alla citronella le candele di lavanda, eucalipto e limone. Un modo semplice per dormire sogni d’oro durante le vacanze.