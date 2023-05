I funghi vanno consumati cotti o crudi? Le proprietà nutrizionali e benefici

Nella nostra alimentazione è fondamentale saper variare nei pasti. Questo perché, facendo così, riusciamo ad introdurre più qualità nutrizionali da diversi alimenti.

Ad esempio un alimento che andrebbe consumato grazie ai suoi benefici è proprio il fungo. Effettivamente possono essere utilizzati in cucina per tantissime ricette, in quanto si prestano a molte preparazioni.

Valori nutrizionali dei funghi

Vediamo subito la lista dei valori nutrizionali dei funghi. Su circa 100 grammi presentano solo 20 kcal. proprio per questo motivo molti nutrizionisti lo aggiungono nelle diete come contorno. Possiamo dedurre quindi che nelle diete ipocaloriche sono adatti. Oltre a questo presentano:

4 g di proteine;

0,7 g di grassi;

1,4 g di carboidrati;

1,2 g di zuccheri semplici;

2,5 g di fibra.

Ovviamente sono ricchi anche di vitamine e minerali. Infatti sono presenti le vitamine A, B, C, D e K. Come sali minerali troviamo calcio, fosforo, magnesio, ferro e selenio.

I funghi vanno consumati cotti o crudi? Le proprietà nutrizionali che fanno bene

Come possiamo vedere la quantità di grassi in questo alimento è davvero ridotto al minimo, questo spiega il perché sono adatti alla dieta. Anche la quantità di fibre è importante, questo ci consente di mantenere in ottima salute l’apparato intestinale.

Quanti funghi esistono

Quando andiamo al supermercato troviamo diverse varietà di funghi, tra queste:

porcini;

champignon;

portobello;

chiodini;

pioppini.

Questi sono quelli più gettonati. Tutte le tipologie vanno bene per la dieta, la differenza la fa il gusto. Non esistono particolari differenze nutrizionali tra di loro, dunque a seconda del proprio palato possiamo scegliere una tipologia di fungo rispetto ad un’altra.

Le proprietà benefiche

Abbiamo detto che in cucina possono essere utilizzati per tante cose e questa è un’ottima cosa viste le sue proprietà benefiche. Infatti i funghi sono dei potenti antiossidanti e antinfiammatori. Considerando il fatto che alcune malattie derivano da processi antinfiammatori, potremmo andare a bloccare l’insorgenza di malattie. La stessa cosa vale per gli antiossidanti, in quanto proteggono le cellule del nostro corpo. Riducono anche l’insorgenza di malattie al cuore, mantenendolo in salute.

Cotti o crudi?

Abbiamo sentito spesso che la temperatura va a denaturare le proprietà nutrizionali di un alimento, ma non è sempre così. I funghi vanno consumati cotti o crudi? Sembrerebbe che se si cucinano bolliti sono capaci di rilasciare un quantitativo di antiossidanti superiore. Dunque come possiamo capire sarebbe meglio consumare i funghi cotti. È inoltre importante pulirli bene e disinfettarli, in particolar modo se si prendono freschi appena raccolti.