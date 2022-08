I lavori da fare in una casa non finiscono mai. La maggior parte di essi sono noiosi e richiedono molte ore del nostro tempo e fatica. Mentre ogni giorno ci ritroviamo a pulire i pavimenti e a fare le lavatrici, ci sono altre faccende che svolgiamo soltanto saltuariamente. Tutti noi in casa abbiamo delle piastrelle. Queste rivestono gli ambienti del bagno e della cucina, ma anche i nostri pavimenti, balconi e terrazzi. Sfortunatamente, le fughe tendono ad accumulare molto sporco e proprio per questo dobbiamo pulirle con una certa regolarità.

Pulire le fughe è un lavoro che possiamo fare facilmente e con prodotti naturali. Inoltre, bagno e cucina sono 2 ambienti in cui si concentra molta umidità. Questa può causare la muffa che potrebbe essere pericolosa per la nostra salute e per quella dei nostri familiari. Mentre molte persone usano il bicarbonato come rimedio naturale per pulire a fondo le fughe, oggi vogliamo proporre una soluzione altrettanto efficace ed economica.

Pulire le fughe delle piastrelle e togliere la muffa senza bicarbonato

I classici rimedi della nonna sono molto apprezzati ed utilizzati, perché con pochi euro ci permettono di risolvere molti problemi. Un prodotto ecologico alternativo al bicarbonato è il percarbonato di sodio che possiamo acquistare a circa 2 euro nei supermercati e negozi per la casa. Le nostre mamme conoscono bene questo prodotto perché è utilissimo per sbiancare il bucato e rimuovere le macchie. Inoltre, possiede anche proprietà disinfettanti ed antibatteriche. Usarlo sulle fughe delle piastrelle ci permetterà di averle nuovamente bianche senza sforzi.

Un altro ingrediente straordinario per sbiancare le superfici è il limone. I limoni non mancano mai nelle nostre case e ne bastano davvero poche gocce per ottenere un risultato straordinario.

Infine, utilizzeremo l’olio essenziale di lavanda. Questo prodotto non solo possiede un profumo buonissimo, ma è anche in grado di rimuovere la muffa ed ostacolarne la formazione.

Come fare

Per pulire le fughe delle piastrelle e togliere la muffa, uniamo un cucchiaio di percarbonato di sodio e il succo di un limone. Mescoliamo per bene il tutto in modo da ottenere una pasta morbida e se necessario aggiungiamo un po’ d’acqua calda. Infine, uniamo 3 gocce di olio essenziale alla lavanda e il nostro prodotto è pronto per essere utilizzato. Usiamo un paio di guanti, mettiamo questo composto sulle fughe da pulire e strofiniamo con uno spazzolino da denti. Lasciamo agire il composto per circa 10 minuti e infine usiamo un panno pulito per rimuovere ogni residuo di sporco e muffa.

Questo semplice rimedio naturale ci restituirà fughe bianche e splendenti in un attimo.

