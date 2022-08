In estate per difenderci dal grande caldo usiamo le tende da sole. Questi dispositivi ci proteggono dai raggi diretti del sole aiutandoci a mantenere una temperatura più fresca in casa, sul balcone e sul terrazzo. Inoltre, essendo in tessuto le tende da sole ci permettono di ombreggiare gli ambienti senza privarci della luce, come farebbe una persiana o un avvolgibile. Proprio come tapparelle e persiane che periodicamente dobbiamo tenere pulite, lo stesso discorso vale per le tende da sole.

Ne esistono diversi modelli adatti alle nostre esigenze, partendo da quelli a caduta verticale arrivando a quelli con bracci estensibili. Moltissimi modelli di tende da sole non si possono smontare e pulirle può essere difficile. Ciò nonostante, dobbiamo lavarle periodicamente per evitare la formazione di muffa e sporco che restituiscono un’immagine sciatta e trascurata della nostra casa. Oggi vogliamo spiegare come fare in modo semplice, usando soltanto prodotti naturali, ma ottenendo un risultato davvero eccellente.

Pulire facilmente le tende da sole da macchie e muffa senza smontarle

Sfortunatamente, a volte sulle tende da sole può formarsi della muffa. Se arrotoliamo la tenda quando è ancora bagnata o umida dopo una giornata di pioggia, potrebbe formarsi la muffa. Queste macchie sono antiestetiche e maleodoranti e con il passare del tempo possono rovinare irrimediabilmente il tessuto. In questo caso, possiamo ricorrere a un semplice ed economico rimedio naturale e usarlo in 2 modi. Sarà sufficiente cospargere le macchie di muffa con il bicarbonato e lasciare agire il prodotto per circa 12 ore. In alternativa, creiamo una pasta di bicarbonato unendolo all’acqua e passiamola sulle macchie della tenda. Lasciamo il prodotto in posa per qualche ora e strofiniamo delicatamente con una spazzola morbida. In questo modo, le macchie spariranno velocemente.

Amido di mais

Possiamo pulire facilmente le tende da sole da macchie e muffa, ma anche da escrementi di insetti e piccioni usando l’amido di mais. Questo rimedio è molto efficace in caso di macchie incrostate e difficili da togliere. Versiamo sul tessuto da trattare una manciata di amido di mais. Lasciamo agire il prodotto per qualche ora e strofiniamo delicatamente con un panno in microfibra leggermente inumidito. Una volta asciutta la tenda sarà come nuova.

Un segreto nel portapenne

Se le nostre tende da sole appaiono ingrigite dagli accumuli di polvere oppure presentano piccole macchie, possiamo utilizzare la gomma bianca. Questo rimedio è utile in caso di polvere e piccole macchie di recente formazione. In questo caso, possiamo rimediare strofinando una comunissima gomma bianca da cancellare sulle macchie da rimuovere. Poco alla volta diventeranno sempre più chiare fino a scomparire.

