L’Italia è davvero un Paese incantato, ricco di meraviglie e di angoli stupendi che non aspettano altro che essere visitati. In particolar modo, il Bel Paese racchiude dei borghi che sono davvero fantastici e che dovremmo assolutamente visitare almeno una volta nella vita. Di alcuni, tra l’altro, avevamo già parlato in passato. In questo nostro precedente articolo, per esempio, ne avevamo descritto uno in Basilicata. Oppure, in un altro articolo, ne avevamo presentato un altro perfetto per un fine settimana, che ci farà brillare gli occhi con la sua particolarità.

I borghi incantati di Italia che dovremmo assolutamente vedere almeno una volta nella vita e che ci faranno innamorare

Oggi, invece, presentiamo questo borgo fatato in Abruzzo che è un gioiello splendente incastonato. Il borgo meraviglioso che descriveremo oggi è Fara San Martino, in provincia di Chieti. In questo piccolo scrigno di meraviglie, immerso nel Parco Nazionale della Majella, si possono scoprire diverse bellezze che ci faranno innamorare. Per perderci nella sua maestosità, ci basterà inizialmente osservare il paesaggio. Il borgo, infatti, si trova proprio sul fiume Verde, che offre uno spettacolo davvero fantastico. Inoltre, le gole della Valle Serviera e quelle della Valle di Santo Spirito rendono l’atmosfera ancora più incantata. Per non parlare, poi, della Riserva Statale Fara S. Martino, che conserva varietà botaniche incredibili, dandoci la possibilità di entrare davvero in contatto con la natura abruzzese.

Questo borgo fatato è un gioiello splendente incastonato in cui trascorrere un piacevole weekend fuori porta in totale relax e allegria

Addentrandoci nel borgo, ci imbatteremo subito nella Terra vecchia, la zona più antica, che ha tutta l’aria di una fortificazione tipica del periodo medievale. Da vedere assolutamente, poi, il Palazzo di Cecco, edificio residenziale con decorazioni e archi che interesseranno gli appassionati. Infine, maestosa anche la Chiesa parrocchiale di San Remigio del ‘500 e quella di Santa Maria delle Grazie. Parlando di Fara San Martino, poi, non si può tralasciare il cibo. In particolar modo, è inevitabile pensare alla pasta, tipica del luogo. Da provare in tavola, il ragù d’agnello, gli uccelletti ripieni e gli amaretti, una vera e propria delizia per il palato. Nel borgo, poi, si organizzano una serie di eventi davvero interessanti a seconda del periodo dell’anno, che sicuramente ci travolgeranno e ci ispireranno gioia e buon umore.

