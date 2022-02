Per pulire il camino e farlo tornare come nuovo non servono bicarbonato e aceto ma questi prodotti naturali che abbiamo in casa

Il camino è uno dei metodi di riscaldamento più antichi in assoluto. E ancora oggi è uno dei più scelti, perché è in grado di scaldare velocemente la casa e di regalarci sensazioni meravigliose. Molte delle persone che decidono di installare un camino, però, sottovalutano un aspetto: quello della pulizia. Il camino è meraviglioso, ma se vogliamo che duri nel tempo va pulito regolarmente e con i prodotti giusti. Oggi parleremo proprio di questo e scopriremo che, per pulire il camino e farlo tornare come nuovo, potremmo sfruttare tante cose che abbiamo in casa. Vediamo quali sono e per una volta lasciamo bicarbonato e aceto in dispensa.

Come pulire la cenere e la fuliggine dal camino

Partiamo dalla rimozione della cenere e della fuliggine, i due prodotti di scarto forse più pericolosi per la “salute” del camino. Tutti sappiamo che la cenere può essere utile per moltissime operazioni. In alcuni casi, però, è difficile da rimuovere e rischia di sporcare tappetti e mobili. Proviamo allora a cospargere un po’ di sale da cucina sulla brace che si sta spegnendo. Probabilmente, riusciremo a ridurre la quantità di fuliggine e, allo stesso tempo, a raccogliere la cenere più facilmente.

In alternativa, possiamo usare dei fondi di caffè. Mettiamone 4 o 5 ancora umidi nel vano della legna e facciamoli agire per qualche minuto. Quasi sicuramente avremo meno cenere e risparmieremo tempo per la pulizia.

La pulizia del vetro

I camini più moderni hanno spesso un pannello protettivo di vetro. Un pannello che tende ad annerirsi velocemente a causa della fuliggine. Niente paura. Se non vogliamo usare prodotti chimici o detersivi aggressivi, possiamo sfruttare un vecchio rimedio della nonna. Prendiamo la cenere che abbiamo appena rimosso, facciamola raffreddare e cospargiamola su una spugnetta umida. Passiamo la spugnetta sul vetro, rimuoviamo i residui di cenere e poi asciughiamo con un panno asciutto. Semplice e praticamente a costo 0.

Per pulire il camino e farlo tornare come nuovo non servono bicarbonato e aceto ma questi prodotti naturali che abbiamo già in casa

Concludiamo la nostra pulizia con le parti che moltissimi tendono a tralasciare: gli accessori di metallo e le superfici esterne al camino.

Per la pulizia di alari, griglie di protezione e rifiniture metalliche, potremmo usare il lucido nero con cui puliamo le scarpe. Una spazzola a setole morbide, il lucido e un po’ di olio di gomito dovrebbero essere sufficienti.

Per le parti esterne in marmo, la soluzione migliore potrebbe essere una miscela fai da te con acqua e Sapone di Marsiglia. Per quelle in legno, invece, possiamo usare un panno con qualche goccia di olio d’oliva. Idraterà il legno e probabilmente gli allungherà la vita.

