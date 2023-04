Pulire il tappeto di salotto e cucina senza lavatrice: ecco la tecnica salvatempo preferita da Katie Holmes

Tappeti persiani, pelosi, in bambù, passatoia o scendiletto. La tua casa è piena di tappeti e non vuoi o puoi lavarli in lavatrice? Ecco un trucco per igienizzarli velocemente, copia Katie Holmes!

Il tappeto è un complemento d’arredo indispensabile in qualsiasi casa. Non solo perché abbellisce l’ambiente e lo rende esteticamente più bello e decorativo. Se posizionato nel modo e nel punto giusto riesce anche a rendere più grandi ambienti molto piccoli. Questo è solo uno dei trucchi degli interior design per ingrandire casa spendendo poco. Ma poi i tappeti vanno assolutamente puliti perché trattengono polvere e odori. E più sono belli e delicati e più è difficile igienizzarli nel modo giusto. Alcuni non vanno proprio messi in lavatrice, altri sono troppo grandi per entrare in quelle casalinghe. Quindi, che fare? Se non vuoi spendere soldi per la lavanderia, ecco cosa suggerisce Katie Holmes!

È tempo di pulizie di primavera, falle in pochi minuti

La bella attrice americana ex moglie di Tom Cruise è una casalinga con i fiocchi. Preferisce pensare lei alle pulizie, quando può, come dimostrano i suoi social. E siccome non ha tempo da perdere, sfrutta tanti trucchetti utili! Prepara i pasti con largo anticipo, ha sempre il frigo organizzato e ama pulire la casa. Per lavare il terrazzo utilizza una tecnica simile a quella di Mara Venier e usa prodotti naturali.

Con percarbonato di sodio e argilla bianca anche le piastrelle più difficili torneranno a splendere. Ma per tappeti e soprattutto moquette che non manca mai nelle case americane, cosa fa?

Pulire il tappeto di salotto e cucina senza lavatrice, recupera un coperchio!

Il suo segreto per pulire i tappeti è solo uno, usa un coperchio! Questa tecnica si può usare anche per divani, poltrone e materassi e porta via pochissimo tempo. Basta solo mettere in una bacinella piena d’acqua calda un po’ di sapone tipo Alga o di Marsiglia. Dopo che il sapone si sarà ben sciolto, immergici un panno di microfibra. Dopodiché basta strizzarlo bene e posizionarci sopra un coperchio con un pomello abbastanza grande. Lega gli angoli al pomello con un elastico e poi strofinalo sul tappeto. Facendo movimenti circolari, partendo dalle estremità verso il centro e applicando un po’ di pressione. Ecco che è possibile pulire il tappeto di salotto e cucina senza lavatrice, basta conoscere la tecnica giusta.