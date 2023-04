Le migliori creme solari del 2023 secondo gli esperti e quelle consigliate da ClioMakeUp

Con l’arrivo della primavera aumenta l’esposizione al sole e i pericoli che possono derivarne. Rughe, macchie e invecchiamento della pelle possono essere evitate con una protezione adeguata. Ecco quali creme solari comprare e utilizzare per tutta la stagione.

Comprare una buona crema solare da portare in borsa durante le gite primaverili è fondamentale per proteggere il viso dai raggi ultravioletti. Le marche sono tante ed è difficile capire quale sia la più adatta a noi. Quelle con ossido di zinco e biossido di titanio sono le migliori perché creano uno scudo protettivo che riflette i raggi evitando i danni della pelle. Sono inorganiche e insolubili quindi lasciano uno strato bianco una volta spalmate e questa sarebbe la protezione vera e propria che evita le scottature.

Il segreto è quello di partire sempre con un fattore di protezione elevato indicato dal numero 50 e questo valore dovrebbe essere mantenuto soprattutto quando arriva l’estate e i rischi aumentano. Possiamo utilizzare creme solari o latte solare durante questi primi mesi. Sono prodotti che hanno la giusta densità e una elevata presenza di acqua. Nel mese di giugno anche gli oli solari sono indicati per velocizzare l’abbronzatura continuando a nutrire la pelle.

Per tutti i tipi di pelle

I siti specializzati come Qualescegliere indicano tra le migliori creme solari del 2023 La Roche Posay Anthelios che occupa il terzo posto della classifica con un punteggio di 8/10. Ha un costo che si aggira sui 18 euro, protegge da danni cellulari gravi e ci da una idratazione che dura molto a lungo. Questa crema è molto efficace se il nostro obiettivo è quello di difenderci dallo stress ossidativo dei raggi infrarossi ma anche dall’inquinamento. Al secondo posto troviamo ISDIN Fotoprotector Fusion Water con un punteggio di 8.5/10 e un costo di 20 euro. Si tratta di una crema emolliente che protegge le pelli secche dai raggi solari. In questo caso l’obiettivo è quello di ridare elasticità alle zone che hanno perso morbidezza attraverso un’azione profonda mirata a ricreare la barriera protettiva naturale.

Al primo posto della classifica troviamo Bionike Defenze Sun con un punteggio di 9/10. Il costo è di 10 euro e la caratteristica principale riguarda la texture che è molto spessa. Questo significa che basterà poco prodotto per avere un’azione efficace. Il risparmio sarà doppio, infatti il prodotto costa di meno e dura più a lungo. La pelle grassa diventa subito più luminosa e la protezione è totale.

Le migliori creme solari del 2023 tra quelle più conosciute

La famosa blogger Clio Zammatteo, che ha creato ClioMakeUp, ci aiuta con 3 creme protettive che troviamo nei supermercati e che sono economiche pur appartenendo a marchi conosciuti. La prima crema solare consigliata è della linea Bilboa. È una linea che è stata creata lo scorso anno e che si sta confermando tra le preferite dai consumatori. È ricca di vitamina C, ideale in montagna, al mare o in piscina, possiamo utilizzarla anche durante le gite in città. Il prezzo è di 9 euro.

Anche le creme della Garnier sono indicate dal sito come affidabili ed economiche. La crema Advanced Sensitive Viso contiene acido ialuronico e protegge dall’inquinamento. Il prezzo è di 14 euro se la cerchiamo on line. In alcuni supermercati possiamo trovarla a prezzi inferiori ai 10 euro. Clio non dimentica le creme solari Leocrema e Nivea che sono le più conosciute. Hanno la tripla protezione perché agiscono contro i raggi UVA, UVB e IR. Il costo si aggira sui 10 euro. Sono piccoli investimenti che non dovremmo sottovalutare, basta poco per danneggiare il tessuto cutaneo anche quando la giornata ci appare moderatamente soleggiata.