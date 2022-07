Rimedi per pulire in camera da letto doghe e reti e prevenire la muffa

Si può vivere in una casa grande o piccola, in montagna, in campagna, al mare o in città. Forse abbiamo molte stanze oppure abitiamo in un bilocale. Ciò che dovrebbe essere sempre presente insieme al bagno e alla cucina è la stanza da letto. Stenderci dopo una giornata faticosa o soltanto per un sonnellino dopo pranzo è davvero rigenerante.

Come per ogni altra stanza, anche la camera da letto ha bisogno di essere mantenuta pulita. Di solito si pensa a togliere la polvere dalla cassettiera o dai comodini, possiamo anche dare una rinfrescata agli armadi nel cambio stagione e mettere degli antitarme. Spesso cambiamo le lenzuola e laviamo il pavimento. Alcune volte, poi, ci dedichiamo al materasso.

Manutenzione periodica

Poggiamo il corpo durante il sonno sul materasso. Che sia a molle o in lattice o di altro tipo, lo rivestiamo con lenzuola e coperte. Ogni tanto possiamo passarci sopra l’aspirapolvere dopo averlo cosparso di talco o bicarbonato. Magari con la collaborazione di un’altra persona, il materasso matrimoniale o singolo dovrebbe essere spostato periodicamente. In questo modo possiamo girarlo e anche controllarlo sotto per verificarne l’integrità e l’eventuale presenza di muffe. A questo punto è bene conoscere alcuni rimedi per pulire in camera da letto doghe e reti e fare una pulizia completa.

Pulizia dei sostegni

Per togliere la polvere dalle doghe inseriamo la mano in un calzino di cotone e passiamola sulla superficie. Dopo facciamo sciogliere del sapone di Marsiglia in un po’ di acqua tiepida e bagniamo un panno. Passiamolo strizzato sulle doghe e poi asciughiamole bene con uno straccetto. Infine passiamo un panno pulito con alcune gocce di tea tree oil. In questo modo la pulizia sarà ancora più profonda e l’olio avrà un leggero effetto antiacaro.

Un altro metodo consiste nel mescolare 100 ml di aceto bianco in 500 ml di acqua. Imbeviamo un panno morbido, strizziamolo e passiamolo sulle doghe. Lasciamo asciugare. L’aceto potrebbe contrastare la formazione della muffa.

Rimedi per pulire in camera da letto doghe e reti e prevenire la muffa

Per quanto riguarda le reti metalliche, prima di passare una pezza inumidita possiamo aiutarci con un pennellino nei punti più difficili. Oltre alla semplice acqua, possiamo anche qui usare acqua e sapone delicato. Per una pulizia più profonda usiamo acqua e qualche goccia di aceto oppure alcune gocce di succo di limone.

Oltre all’azione di questi o altri ingredienti naturali per prevenire l’umidità e la muffa, sarebbe consigliabile spostare il materasso almeno una volta al mese. Far prendere aria alla zona sottostante e ai sostegni, in legno o in metallo, e alla stanza in generale potrà essere molto utile. Finite queste pulizie, laviamo tutto il pavimento e appena si asciugherà bene rimettiamo a posto il materasso.

