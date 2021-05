Con l’arrivo della bella stagione possiamo finalmente goderci gli spazi esterni. Fra questi, molti di noi passano piacevoli ore di sole su balconi e terrazzi. L’inverno però non gli ha certo fatto bene. Infatti, vento e pioggia hanno accumulato sporco e altri residui a volte molto difficili da rimuovere. Vediamo allora come pulire il balcone da muschio, polvere e incrostazioni in pochi minuti grazie a questi pratici consigli per farlo splendere come non mai.

Come pulire muretti e ringhiere

Per quanto riguarda le ringhiere in metallo, il problema più grosso che possiamo incontrare è la presenza della ruggine. Infatti, non possiamo certo dipingerci sopra, ma dobbiamo prima di tutto rimuoverla. Per farlo l’ideale sarebbe utilizzare una smerigliatrice, che ci consente di eliminarla del tutto in pochi minuti. In alternativa, utilizziamo della carta vetrata. Comunque sia, utilizziamo guanti, occhiali e mascherina per non inalare i residui. Facciamo anche attenzione a non esagerare con la smerigliatrice. Ricopriamo il tutto con il convertitore di ruggine per trasformarla in uno strato protettivo sopra cui possiamo dipingere.

Se invece abbiamo dei muretti in cemento, ci basta utilizzare aceto e acqua calda, aggiungendo il bicarbonato per eliminare le incrostazioni più ostinate. Per terrazzi e ringhiere più grandi, possiamo utilizzare gli stessi ingredienti ma con l’aiuto di una scopa e di una pompa.

Adesso possiamo passare a pulire il pavimento del nostro balcone o dal nostro terrazzo. Se invertissimo l’ordine, finiremmo per far cadere i residui della pulizia delle ringhiere sul pavimento pulito. In realtà, gli ingredienti e i materiali che abbiamo usato in precedenza ci tornano utili anche per pulire il resto della superficie. Innanzitutto, però, dobbiamo togliere la polvere e lo sporco più evidente. Se abbiamo un’aspirapolvere potente, possiamo utilizzarla per risparmiare parecchio tempo. Adesso utilizziamo una scopa dalle setole rigide e versiamo una miscela di acqua calda e aceto sul pavimento. L’aceto bianco lo igienizzerà, rimuovendo anche le incrostazioni di terra e calcare lasciate dalla pioggia. Se poi aggiungiamo del sale grosso o del bicarbonato e sfreghiamo con energia possiamo anche rimuovere piccole zone con muschio e erbacce. Possiamo poi risciacquare utilizzando un mocio.

Se vogliamo dimezzare completamente i tempi possiamo investire nell’acquisto di un’idropulitrice. Ormai, si trovano in commercio anche a prezzi competitivi. Con la pressione dell’acqua siamo in grado di rimuovere sporco e incrostazioni anche in una sola passata.

Per sapere come pulire anche i mobili da esterno con la stessa efficacia consigliamo questo articolo.