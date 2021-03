Le giornate si stanno finalmente allungando, così come le ore calde. Per goderne però abbiamo bisogno di utilizzare i nostri mobili da esterno, così da poterci crogiolare sotto il sole. Il problema è che sono rimasti inutilizzati tutto l’inverno. Dobbiamo quindi prima pulirli accuratamente. Vediamo allora dei consigli facili ed efficaci per pulire i mobili per giardino e terrazzo.

Mobili in legno

Il legno è un materiale piuttosto assorbente. Se quindi è rimasto esposto agli elementi bisognerà pulirlo a fondo. Nonostante questo, è necessario utilizzare strumenti delicati per non rovinare il materiale. Muniamoci quindi di una spazzola morbida, un secchio d’acqua, del sapone di cenere, dei guanti e un panno. Il sapone di cenere (o liscivia) è particolarmente delicato e adatto per pulire mobili da esterno. Esiste sia in formato liquido che solido. In entrambi i casi ne serve molto poco, l’equivalente di un cucchiaio o una noce. Questo va miscelato all’acqua così da ottenere un composto dove immergere la nostra spazzola. Procediamo a strofinare il nostro mobile seguendo il senso delle venature. Una volta terminato è importantissimo risciacquare con abbondante acqua e lasciare completamente asciugare. L’acqua infatti è un nemico del legno, potrebbe creare crepe o muffa. Per evitare questo basterà lasciarlo sotto il sole per una giornata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Consigli facili ed efficaci per pulire i mobili per giardino e terrazzo. Mobili in plastica

Per pulire i mobili in plastica possiamo utilizzare prodotti meno delicati. Consigliamo comunque l’utilizzo di una spazzola con setole morbide o di una spugna. In questo caso possiamo utilizzare il nostro detergente preferito e un uguale quantità di candeggina. Per questo è essenziale utilizzare i guanti. Se però stiamo lavando i nostri mobili in giardino, rilasciare una sostanza inquinante come la candeggina non è certo la cosa migliore. Un’alternativa ecologica è lo sbiancante all’ossigeno. Una volta ottenuta la nostra miscela possiamo procedere a strofinare, risciacquare completamente e asciugare il nostro mobile.

Cuscini

I cuscini purtroppo accumulano moltissima polvere. A seconda della grandezza è possibile inserirli in lavatrice senza danneggiarli. Se si tratta però di cuscini molto grandi bisognerà lavarli a mano con un detergente per tessuti strofinando con una spazzola. Anche qui sarà estremamente importante risciacquare e asciugare completamente perché non si formi la muffa all’interno. Nel caso ci siano macchie è sempre possibile lasciare del bicarbonato ad agirci sopra.