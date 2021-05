Le tanto attese ferie si fanno sempre più vicine, con l’arrivo dell’estate, un’attesa molto sentita da tutti noi, dopo mesi passati in casa.

È fondamentale staccare la spina per potersi godere un po’ di tranquillità e riposo, per poi ripartire ed essere pronti ad affrontare lo stress quotidiano.

Sveleremo che non tutti conoscono questa perla italiana dal mare cristallino e dalle spiagge paradisiache per una vacanza a costo zero.

Alla scoperta della nostra meta

È incredibile, senza andare troppo lontano, precisamente in Puglia, troviamo la località balneare Marina di Pescoluse, dove ci sembrerà di essere alle Maldive.

D’altronde il Salento è riconosciuto come una terra ricca di bellezze, paesaggi naturali e di attrazioni turistiche, adatto per i giovani e per le famiglie.

Questa straordinaria località è caratterizzata da splendide dune, circondato da una ricca vegetazione e caratterizzato da un lungo ed ampio litorale.

Infatti, proprio queste dune ricche di bianchi gigli selvatici e di estesi canneti, contribuiscono a darci questa incredibile atmosfera estiva.

Il mare è straordinariamente limpido, dalle sfumature azzurre, vive e brillanti che danno una sensazione unica entrandovi.

I suoi granelli di sabbia sono fini e bianchi, troviamo stabilimenti balneari, ideali per le famiglie ma anche spiagge libere, fra un lido e l’altro. Per una vacanza a costo zero potremo scegliere questo tipo di spiagge. Oppure, godere di un mare identico a quello dei lidi portandoci dietro semplicemente i nostri ombrelloni e sdraio.

Potremo godere di bellissimi tramonti a Pescoluse, grazie ai colori spettacolari del mare e del cielo che ci faranno provare sensazioni indimenticabili.

Puntiamo al risparmio

Per una vacanza low cost è consigliato cercare la disponibilità di case vacanza che offrono differenti sistemazioni, adatte a tutti i tipi di esigenze.

Cerchiamo di partire in anticipo per trovare più occasioni possibili e a prezzi migliori, risparmiando così in maniera intelligente.