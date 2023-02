Pulire il bagno e averlo limpido per settimane: prova questa ottima soluzione!

Le faccende domestiche non si fanno mai volentieri, soprattutto la pulizia del bagno. Ma c’è una soluzione che ti permetterà di averlo pulito e lucido per settimane. Ecco di cosa si tratta, un metodo molto semplice.

Se c’è una regola che bisogna impegnarsi a rispettare è quella di tenere la casa pulita. Non è facile, soprattutto se si abita in una casa grande con tante stanze, ma è necessario non solo per una questione di ordine e di bella vista, ma anche e soprattutto per una questione di igiene.

Ormai sappiamo tutti che i germi e i batteri sono invisibili all’occhio umano, ma ci sono in grandi quantità. Quindi, mai sottovalutare questo aspetto, a maggior ragione se in casa ci sono dei bambini. Di sicuro, le due stanze più impegnative da tenere pulite sono la cucina e il bagno.

Come si fa, ad esempio, a pulire il bagno e averlo limpido per settimane così da poter stare tranquilli più a lungo? Ti sembrerà incredibile, ma è possibile. È proprio quello che vogliamo spiegarti qui di seguito suggerendoti una soluzione a cui non potrai più rinunciare.

Non richiede tanti soldi, si tratta soltanto di usare gli ingredienti e il metodo giusto. Seguendo i nostri consigli potrai avere lavandino, wc e doccia puliti e lucenti per molti giorni. È sicuramente un motivo per provare, non credi?

Pulire il bagno e averlo limpido per settimane: cosa usare per un effetto lucente a lungo

Il bagno è la stanza più umida della casa per via del calore della doccia. Non solo, perché è la stanza in cui ci sono i cattivi odori, il calcare accumulato sui rubinetti e la muffa che fa capolino negli angoli più alti e difficili da raggiungere.

Un primo metodo, tutto naturale, per lucidare e fare in modo che la lucentezza possa durare per molti giorni, è usare l’acqua ossigenata. Basta usarne un bicchiere di prodotto non diluito al 3% e spruzzarlo sulle zone da pulire. Ricordati soltanto di sciacquare per bene dopo aver lasciato agire per una decina di minuti.

Cosa fare se ci sono delle macchie difficili da togliere? Ti basta aggiungere all’acqua ossigenata un po’ di bicarbonato di sodio per creare una pastella da applicare e strofinare sulla macchia con una spugnetta. Molto facile, no? Non ti rimane che provare per vedere di persona i risultati.

Cosa usare per pulirlo in modo naturale

Tutti sanno che prodotti molto efficienti sono l’ammoniaca e la candeggina. Ma questi prodotti sono chimici, molto aggressivi e dannosi per la nostra salute. Quindi, meglio seguire i classici “rimedi della nonna” che prevedono l’uso di prodotti naturali.

Come forse saprai, ottimi ingredienti naturali per ottenere lo stesso un risultato eccezionale nella stanza da bagno sono il sapone Marsiglia e l’aceto bianco. Puoi usarli da soli oppure metterli insieme con acqua calda, lasciare agire per qualche minuto, poi sciacquare e asciugare.