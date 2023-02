Il settore assicurativo negli anni scorsi ha sempre garantito un ottimo rendimento dal punto di vista dei dividendi distribuiti. Dopo anni in cui non sono stati distribuiti causa pandemia, quali sono i migliori dividendi del settore assicurativo per il 2023? Prima di rispondere a questa domanda ricordiamo che da inizio anno il settore assicurativo non ha dato il meglio di se’. Ha guadagnato, infatti, solo l’8% circa. Una performance pari a circa la metà di quella del Ftse Mib.

Quali sono i migliori dividendi del settore assicurativo per il 2023?

Sul Ftse Mib i principali titoli del settore assicurativo sono Generali Assicurazioni, Unipol e UnipolSAI. A oggi le uniche società che hanno proposto la distribuzione del dividendo 2023 (relativo all’esercizio 2022) sono Unipol e UnipolSAI. L’ammontare proposto è pari a 0,37 € e 0,16 € per Unipol e UnipolSAI, rispettivamente. Queste cedole saranno staccate nel mese di maggio e alla chiusura del 24 febbraio avevano un rendimento del 7,56% e 6,72%, rispettivamente. Da notare che nel caso di Unipol la cedola è aumentata del 23% rispetto a quella precedente.

Per Generali Assicurazioni, invece, non è stato ancora annunciato ufficialmente l’importo della cedola che, secondo il consensus degli analisti, dovrebbe essere pari a 1,13 €. In questo caso il rendimento sarebbe del 6,22%.

Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unipol (MIL:UNI) ha chiuso la seduta del 24 febbraio in ribasso dell’1,56% rispetto alla seduta precedente, a quota 4,558 euro.

Dopo un rialzo durato 38 sedute consecutive come non si vedeva da cinque anni, le medie hanno incrociato al ribasso accordandosi al segnale ribassista in corso sullo SwingTrading Indicator. Potrebbero, quindi, essersi creati tutti i presupposti per un’accelerazione ribassista vero area 4,5 €. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 4,842 €.

I rialzisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera superiore alla soglia psicologica dei 5 €.

