L’oroscopo di questa settimana annuncia sorprese strabilianti per Leone e altri 3 segni zodiacali: scopri quali sono!

Febbraio arriva alla fine e dobbiamo prepararci all’arrivo dell’imprevedibile marzo. Per fortuna le stelle preannunciano belle novità per 4 segni zodiacali. Per loro l’oroscopo settimanale prevede svolte lavorative e incontri decisamente bollenti. Se siamo nella top 4 prepariamoci perché stiamo per vivere un periodo d’oro.

Quella che inizia oggi è una settimana di transizione. Da febbraio passeremo a marzo, il mese che ci porta dritti alla primavera. Come spesso accade è proprio in questi periodi di passaggio che arrivano svolte decisive per la vita di tutti noi. E i prossimi 7 giorni non fanno eccezione perché l’oroscopo di questa settimana annuncia sorprese strabilianti per il fortunatissimo Leone e per altri 3 segni. Per loro è il momento della riscossa e di porre le basi per una primavera benedetta dalle stelle e dai pianeti.

Marte e Mercurio aiutano il Leone sul lavoro

Il Leone è tristemente noto per essere uno dei segni peggiori sul posto di lavoro, a causa della sua superbia e della sua pigrizia. E le ultime settimane fatte di discussioni coi colleghi e scarse motivazioni confermano questa tesi. Per fortuna il cambio di passo è davvero dietro l’angolo. La settimana inizia con Marte favorevole a fornire nuove energie e voglia di fare. Da giovedì si unisce anche Mercurio e aumentano le capacità dialettiche e il prestigio. È il momento di chiedere il meritato aumento ai superiori e smettere di litigare con i compagni di ufficio.

Nuovi amori in vista per l’Ariete

L’Ariete era stato preannunciato tra i segni top di marzo. L’inizio scoppiettante del mese lo conferma. Le novità più succose riguardano amore, sentimenti e camera da letto. Venere arriva diretta nel segno ad aumentare la passione e le coppie di lungo corso sono destinate a passare serate bollenti. Belle sorprese in vista anche per i single. Il weekend potrebbe portare una persona inaspettata che ruberà il cuore agli Ariete.

L’oroscopo di questa settimana annuncia sorprese strabilianti per Scorpione e Acquario

C’è un segno che negli ultimi mesi ha sofferto tantissimo e non sa più che pesci prendere: lo Scorpione. Ma è arrivato il momento di dire addio a tristezza e delusioni. Questa settimana ci sono uno splendente Mercurio e una Luna super favorevole a migliorare la situazione. Mercurio potrebbe portare una proposta di lavoro decisamente ricca e stimolante. La Luna favorisce gli incontri e la fortuna, anche quella al gioco.

Sembra non finire mai il momento positivo dell’Acquario, uno dei segni top di questo inizio 2023. Gli Acquario dovranno segnare sul calendario i giorni di lunedì, martedì e mercoledì. Proprio a inizio settimana potrebbe arrivare una promozione che darà una spinta decisiva alle finanze.