Pulire i termosifoni in ghisa ingialliti velocemente: tutti i rimedi naturali per farli splendere

La pulizia dei termosifoni non solo incide sulla qualità dell’aria, ma anche sulla loro efficienza. Per questo motivo bisogna pulirli regolarmente e accuratamente. Bastano pochi ingredienti naturali per farli splendere e funzionare perfettamente.

Ormai siamo entrati nel pieno dell’inverno. Stufe e riscaldamento sono sempre accesi, per scaldare gli ambienti. Inoltre, il calore potrebbe essere un ottimo metodo per profumare la nostra casa. Questo potrebbe portare i nostri termosifoni a sporcarsi più facilmente. Infatti, tenendo le finestre sempre chiuse, noteremo un aumento della polvere importante. Si potrebbero anche formare delle macchie, proprio causate del calore emesso.

Per questo motivo i termosifoni vanno puliti regolarmente. Questo per due importanti motivi. Il primo riguarda la qualità dell’aria, che potrebbe peggiorare e, quindi, minacciare le nostre vie respiratorie. La seconda ragione che non tutti conoscono riguarda lo spreco energetico. Infatti, il termosifone sporco riduce la sua efficienza e consuma di più. Avere il giusto metodo per la pulizia dei termosifoni è, quindi, indispensabile. Vediamo come renderli lucenti e liberi da macchie in pochi e semplici passaggi.

Eliminiamo la polvere in eccesso prima della pulizia

Non dobbiamo per forza ricorrere a prodotti costosi per pulire i termosifoni. Infatti, ci sono tantissimi rimedi naturali o detergenti delicati che possono aiutarci nel nostro compito. I termosifoni devono essere completamente freddi, per evitare che i prodotti per la pulizia rovinino il calorifero a causa del calore.

Se vogliamo togliere la polvere da quelli in ghisa o in metallo ci bastano pochi passaggi. Per prima cosa utilizziamo un’aspirapolvere con beccuccio fino, per togliere la maggior parte dello sporco. In alternativa possiamo anche utilizzare il vapore, che non solo eliminerà la polvere ma eviterà anche la formazione di muffe. Per i pochi residui, prendiamo un piumino oppure una spazzola specifica per catturare la polvere.

Pulire i termosifoni in ghisa ingialliti velocemente con il sapone di Marsiglia

Successivamente dobbiamo passare al lavaggio vero e proprio. In una bacinella mettiamo 3 cucchiai di sapone di Marsiglia e mezzo litro d’acqua. Immergiamo una spugna nella soluzione e passiamola sui caloriferi. Sotto ai termosifoni posizioniamo dei fogli di giornale oppure degli stracci, così non rovineremo il pavimento. Dopo aver deterso accuratamente i caloriferi, risciacquiamo accuratamente e asciughiamo il tutto con un panno morbido.

Questo ingrediente della cucina è lo smacchiatore perfetto

Se i nostri termosifoni sono gialli, hanno aloni oppure presentano altre macchie possiamo utilizzare un rimedio infallibile. Si tratta della mollica di pane, un ingrediente incredibilmente efficace che arriva direttamente dalla nostra cucina. Questo il trucco per pulire i termosifoni in ghisa ingialliti velocemente e senza spendere un’occhio della testa.

Prendiamone una buona quantità e compattiamola, formando una pallina. Facciamo scorrere questo composto sulle macchie e queste spariranno. Se non fosse abbastanza, possiamo anche mescolare del bicarbonato con acqua e strofinare con un panno morbido e umido le aree interessate.

Infine, se notiamo che i termosifoni non scaldano a dovere, è possibile che sia a causa delle bolle d’aria al loro interno. La soluzione è semplicissima. Ci basta aprire la valvola e raccogliere l’acqua in un secchiello, così da liberare i caloriferi dell’aria accumulata. I nostri termosifoni andranno ora a piena potenza.