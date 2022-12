Come investire 50.000 euro l’anno prossimo per guadagnare in futuro il massimo a rischio calcolato?

A fine anno si iniziano a fare i buoni propositi per quello nuovo. L’auto da cambiare, la prossima vacanza, la comunione del figlio, i soldi da investire per non cadere nell’errore di restare liquidi. La liquidità costa, non rende nulla e fa perdere potere d’acquisto ai soldi. Vediamo come arginare questa scelta molto discutibile

Il punto da cui partire è che non esistono quasi mai scelte gratis e/o prive di rischio.

Restare liquidi sul libretto di risparmio o sul c/c non vuol dire essere al riparo dai rischi e dai costi che la scelta comporta. Oltre alle spese di tenuta conto (il libretto postale è gratuito) e l’imposta di bollo nei casi dovuti, c’è il fardello dell’inflazione. Quando è alta come oggi, i danni in termini di potere d’acquisto perso sono enormi già nel giro di pochi anni.

Ora, prendendo il caso di un risparmiatore con una giacenza media, come investire 50.000 euro l’anno prossimo per guadagnare in futuro senza correre eccessivi rischi?

Come allocare i risparmi disponibili sul conto corrente?

In un certo senso, le teorie sul come allocare le risorse al meglio si sprecano. Spesso si suggerisce di procedere per quote più o meno fisse sui vari asset (liquidità, reddito fisso e reddito variabile).

Tuttavia, un’ottima alternativa potrebbe essere quella di investire in base a quando serviranno i soldi. Cioè l’allocazione potrebbe seguire principalmente (ma non solo) il criterio del proprio orizzonte temporale e/o della scadenza del prodotto d’investimento scelto. In tal modo si contiene la componente di rischio insita in ogni strumento di investimento.

I risparmi da investire a breve e medio periodo

Iniziamo con la componente di risparmi da allocare a breve termine, cioè fino a 10mila euro circa e su durate tra i 10 e i 15 mesi.

Ovviamente, incontriamo il conto corrente, magari a canone zero o molto basso per evitare di accollarci molte spese fisse annue. Sul mercato la concorrenza tra istituti si spreca, per cui basta scegliere il prodotto completo al miglior costo. La giacenza liquida sul c/c non dovrebbe eccedere quella tipica da allocare nel c.d. (cuscino di liquidità).

L’eccedenza potrebbe affluire su un BOT a scadenza compresa tra 6 e 12 mesi. Oggi offrono un rendimento positivo, inoltre sono molto liquidi e man mano si avvicinano a scadenza si approssimano al loro valore di rimborso finale. In alternativa, si può pensare a un conto deposito (CD) libero.

Come investire 50.000 euro l’anno prossimo per guadagnare in futuro con costanza?

La parte dei soldi che servirà a medio termine (all’incirca 24-72 mesi) potrebbe seguire diverse soluzioni. In ogni caso dovremmo conseguire un buon rapporto tra basso rischio e un discreto rendimento.

Si potrebbe ripartire il capitale disponibile su questo orizzonte temporale tra BTP con una media durata residua, CD vincolati, ETF obbligazionari high yield. Oppure, per chi ha una maggiore propensione al rischio, certificati di investimento a capitale protetto almeno al 95% o piccole quote in equity crowdfunding.

Arriviamo, infine, all’allocazione dei risparmi sul lungo periodo, magari suddivisi in due soli slot per non dover pagare troppe commissioni. Qui potrebbe andar bene un bond di lunga durata e cedola robusta e un buon ETF sull’indice azionario mondiale. Quest’ultimo, da solo, garantirebbe la massima diversificazione geografica e settoriale possibile.