4 modi per profumare la nostra casa tutto l’inverno grazie ai termosifoni che nessuno conosce

Adesso che il freddo ci ha raggiunto, non possiamo più tenere aperte le finestre e l’odore di chiuso potrebbe impadronirsi delle nostre stanze. Non disperiamoci, perché grazie a 4 trucchi che nessuno conosce, la nostra casa sarà profumata tutto l’inverno solo grazie ai nostri termosifoni, vediamo quali.

Arriva il freddo ed è quindi finito il tempo delle finestre spalancate per fare arieggiare la casa. Anche se arieggiamo brevemente al mattino, potrebbe accumularsi l’odore di chiuso all’interno delle stanze. Fortunatamente, però, molti di noi hanno i termosifoni, un mezzo sottovalutato per profumare la casa.

Non tutti, infatti, conoscono questi metodi per rendere gli ambienti profumati. Il calore del termosifone è un perfetto alleato per diffondere delle fragranze a lungo. Sono delle tecniche molto economiche, che, però, renderanno la nostra casa sempre accogliente e profumata. Questi trucchi utilizzano oggetti e ingredienti che abbiamo in casa e che costano davvero molto poco.

4 modi per profumare la nostra casa tutto l’inverno con solo un panno profumato

Il primo metodo vede come protagonista un semplice panno e degli oli essenziali. Prendiamo una stoffa in cotone o microfibra e bagniamolo con dell’acqua. Aggiungiamo anche alcune gocce di olio essenziale a nostra scelta. Se vogliamo un ambiente calmo e rilassante, preferiamo la lavanda. Se, invece, vogliamo respirare meglio allora potremmo scegliere l’eucalipto. Poi posizioniamo il panno sul termosifone caldo, che grazie all’alta temperatura farà evaporare l’acqua e l’olio. In questo modo, il profumo si diffonderà in tutta la casa e durerà per alcune ore.

Non abbiamo, però, bisogno di costosi oli essenziali per profumare le nostre stanze. Se siamo amanti degli agrumi possiamo facilmente diffondere la loro fragranza in tutta la casa. Dopo aver consumato o utilizzato arance, mandarini o pompelmi, mettiamo le loro bucce sopra il calorifero. Così l’odore gradevole degli agrumi sarà amplificato dal calore e profumerà gli ambienti in modo del tutto naturale.

Le pigne non solo per le decorazioni natalizie

Anche le pigne, facilmente reperibili in giardini e parchi, possono essere uno dei 4 modi per profumare la nostra casa tutto l’inverno. Non servono solo per decorare la casa durante il Natale, ma anche per diffondere piacevoli fragranze. Per prima cosa laviamo la nostra pigna con acqua calda, in modo da eliminare qualsiasi residuo di sporco. Se rimane ancora qualcosa, togliamolo con uno spazzolino da denti. Successivamente, asciughiamo attentamente la nostra pigna. Dobbiamo essere sicuri che sia completamente asciutta, perché altrimenti si potrebbero formare delle muffe.

Nel frattempo, in uno spruzzino mettiamo dell’acqua e qualche goccia di olio essenziale a nostra scelta. Poi spruzziamo la soluzione sulla pigna e mettiamola all’interno di un barattolo chiuso per una settimana. In questo modo, il legno assorbirà completamente l’olio e l’acqua e diventerà molto profumato. Infine, mettiamo la pigna sopra ad un termosifone per diffondere la fragranza.

Basta anche un solo barattolo con dell’acqua

L’ultimo metodo è quello di mettere un barattolo di vetro con dell’acqua sul calorifero. All’interno dell’acqua possiamo immergere fiori secchi oppure aggiungere un po’ di olio essenziale. Possiamo anche utilizzare l’acqua di rose. Seguendo questi trucchi la nostra casa sarà fresca e profumata tutto l’inverno.