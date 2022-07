Anche a luglio molti sono ancora alla ricerca della destinazione per le imminenti vacanze estive. I posti tra cui scegliere sono tanti, ma il mare ha sempre il suo fascino. Il relax sotto l’ombrellone, i cocktail sulla spiaggia e gli scorci da cartolina sono benefici ai quali difficilmente si riesce a rinunciare.

Trovare la meta perfetta è difficile, ma alcune si avvicinano al luogo ideale in cui passare una settimana da sogno. Una di queste è un borgo bellissimo bagnato dalle acque cristalline del mar Ligure. Le famiglie la adoreranno, perché offre spiagge sicure e clima mite anche ad agosto. Non ci resta che scoprire di quale gioiello stiamo parlando.

Un pittoresco borgo sulla Riviera di Ponente

Diano Marina è un ridente centro di quasi 6.000 abitanti, situato nella provincia di Imperia. Affacciato sull’omonimo golfo, si mescola con eleganza all’incredibile vegetazione della macchia mediterranea. Qui il turista potrà farsi cullare dalle onde del mare azzurro, effettuare immersioni e dedicarsi a rilassanti uscite a piedi o in bicicletta.

La brezza che soffia costantemente sul paesaggio circostante rende Diano Marina una località ideale per allontanarsi dall’afa cittadina. E renderà la nostra esperienza in vacanza ancora più suggestiva.

Clima mite anche ad agosto in questa meta della Liguria con spiagge dorate e fondali bassi nella splendida Riviera

La Liguria sorprende all’istante con i suoi angoli di paradiso in cui prendere il sole. Diano Marina offre al visitatore tutto il necessario per sentirsi come a casa. Le strutture in cui soggiornare abbondano, così come le botteghe e i negozi in cui assaggiare specialità locali e accaparrarsi qualche souvenir.

Tra le mura del borgo sorge il Palazzo della Cultura, dove si organizzano mostre e convegni di vario tipo. Di grande interesse è il Museo Civico al suo interno (MARM), che espone opere storiche e archeologiche di valore culturale. Non mancano nemmeno i riferimenti militari: su tutti il famoso cannone, vero simbolo della città. A questo si aggiungono gli storici Forte Sant’Elmo e Torre dell’Alpicella.

Chi arriva a Diano Marina, però, lo fa soprattutto per la sua spiaggia. Lunga circa 3km, ha un fondale particolarmente basso, atipico per un mare come quello Ligure. Ciò rende il litorale adatto ai bambini che vogliono giocare in tutta tranquillità. Le acque, poi, sono piuttosto calde e regalano attimi di relax indescrivibile a chi vi si immerge.

Soggiornare a Diano Marina significa anche lasciarsi prendere per la gola dalle squisitezze della zona. La focaccia salata, i testaroli al pesto e i vini pregiati sono inviti a nozze per chi non resiste al richiamo della tavola.

